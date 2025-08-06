ABD’den Ukrayna'ya 203,5 Milyon Dolarlık Yeni Askeri Satış

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Açıklamada, M777 obüsleri ve ilgili ekipmanlara yönelik yedek parça, bakım hizmetleri ve lojistik desteğin 104 milyon dolar, ayrıca nakliye hizmetleri ile buna ilişkin ekipmanların potansiyel satışının yaklaşık 99,5 milyon dolar tutarında olduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığının onayladığı söz konusu satışın Ukrayna'nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kapasitesini artıracağı vurgulanan açıklamada, "Bu satış, Ukrayna'nın öz savunma ve bölgesel güvenlik misyonlarını daha güçlü bir yerel bakım ve destek altyapısıyla yürütmesini sağlayacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, ekipman, bakım ve lojistik destek hizmetlerinin ana yüklenicisinin ise İngiltere merkezli savunma sanayi firması BAE Systems olacağı bilgisi paylaşıldı.