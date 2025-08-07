Arakçi: Hizbullah kendini savunacak yeterli güce sahip

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hizbullah'ı silahsızlandırma girişimlerinin, karşı tarafın direnişin silah gücünü ve sahadaki denklemlere etkisini görmesiyle bağlantılı olduğunu ifade etti.

Arakçi, Hizbullah'ın kendini savunmak için yeterli güce sahip olduğunu ve İran'ın, kararlarına müdahale etmeden örgüte uzaktan destek verdiğini teyit etti.

Çarşamba akşamı İran devlet televizyonuna mülakat veren Arakçi, "Bu, Hizbullah'ı silahsızlandırma ve direnişin silahını etkisiz hale getirme çabalarının ilk örneği değil," dedi.

Arakçi, "Karşı taraf, direnişin silahının kabiliyetlerini ve sahadaki denklemlere etkisini uygulamalı olarak gördü. Şimdi, Hizbullah'ın son çatışmalarda darbeler almasıyla, silahsızlandırma planını uygulamak için bir fırsat doğduğunu düşünüyorlar," diye ekledi.

Arakçi, "Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım'ın tutumu ve yayımladığı bildiri, örgütün silahına sarılacağını açıkça gösterdi," diye vurguladı.

Bu tutumun "gerek şehit Seyyid Hasan Nasrullah'ın kendisi, gerek Şeyh Naim Kasım, gerekse Hizbullah düzeyinde son derece kararlı" olduğunu belirten Arakçi, Emel Hareketi ve Meclis Başkanı Nebih Berri'nin de "bu tutumu güçlü bir şekilde desteklediğini" kaydetti.

"Hizbullah saflarını yeniden düzenledi"

Hizbullah'ın "savaş sırasında aldığı tüm darbeleri telafi etmeyi" başardığına dikkat çeken Arakçi, örgütün "saflarını yeniden düzenlediğini, güçlerini konuşlandırdığını ve yeni komutanlar atadığını" doğruladı.

Arakçi, "Bu örgüt, şimdi kendini savunmak için yeterli güce sahip," ifadelerini kullandı.

Tahran'ın Hizbullah'a desteğinin devam edip etmeyeceği yönündeki soruya ise İran Dışişleri Bakanı, "Elbette, nihai karar Hizbullah'ın kendi kararıdır. Biz destekçileri olarak desteğimizi uzaktan sunuyoruz ancak onların kararlarına müdahale etmiyoruz," yanıtını verdi.