İsrail ordusunda 'Gazze'nin geleceği belirsiz' isyanı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail'in önde gelen gazetelerinden Yedioth Ahronoth'ta yayımlanan analize göre, Başbakan Benyamin Netanyahu hükümeti Gazze Şeridi'nin tamamen işgal edilmesi seçeneğini masaya yatırmaya hazırlanırken, İsrail ordusunun üst düzey kademelerinde ciddi bir rahatsızlık yaşanıyor.

Komutanlar, Gazze'nin geleceğine dair uzun vadeli bir siyasi hedef belirlenmeden, yıpranmış askerlerin yeniden aynı "eşek arısı yuvalarına" gönderilmesinin anlamsız ve ağır bedelleri olacağı görüşünde birleşiyor.

Analizde, Netanyahu'nun tam işgali desteklediği, ordunun ise kuşatma seçeneğini önereceği belirtilirken, asıl sorunun taktiksel değil, stratejik olduğu vurgulandı.

Üst düzey bir İsrailli yetkilinin, "İstikamet işgal, ama yarın ne olacağı belli olmaz. Orta Doğu'da her an her şey değişebilir," sözlerine yer verildi.

"Siyasi hedef yok, sadece taktik adımlar var"

Analize göre, İsrail ordusu komuta kademesi, Hamas'ı yenilgiye uğratmanın Gazze şehir merkezine, Deyr el-Beleh gibi şimdiye kadar dokunulmamış orta bölgelere ve Han Yunus'un batısındaki el-Mavasi'ye dönmeyi gerektirdiği konusunda hemfikir.

Fakat asıl tartışma, siyasi kademenin Gazze'nin geleceği hakkında karar almaktan kaçınması üzerine yoğunlaşıyor.

Hükümetin masasında Gazze için İsrail askeri yönetimi, Mısır ve Ürdün gibi ülkelerin katılacağı çok uluslu bir güç, Filistin Yönetimi'nin kontrolü devralması veya Hamas'ın sivil otorite olarak kalması gibi seçenekler bulunuyor.

Ancak Netanyahu hükümetinin bu seçeneklerden birini belirlemekten ısrarla kaçındığı ifade ediliyor.

Üst düzey güvenlik yetkilileri, duruma ilişkin şu çarpıcı değerlendirmeyi yapıyor:

"Bu, İsrail ordusunun gerçek bir amaç olmadan savaşa gönderildiği ve sonra da bu amaca ulaşamamakla suçlandığı ilk savaş. Gazze'nin işgali bir amaç değil, siyasi ve güvenlik hedeflerine ulaşmak için meşru bir araçtır. Bunu bir amaç gibi sunanlar gerçeğe ihanet ediyor."

Filistin direnişi yeniden toparlandı

Analizde, İsrail ordusunun istihbarat tahminlerine dayandırılarak, ocak ayında açılan Netzarim koridoru üzerinden yaklaşık 10 bin Hamas direnişçisinin Gazze'nin kuzeyine geri döndüğü belirtildi.

Bununla birlikte, Deyr el-Beleh ve Nuseyrat gibi orta bölgelerde Filistin direnişinin hâlâ operasyonel kabiliyeti yüksek iki taburunun bulunduğu kaydedildi.

En karmaşık hedef olarak ise güneydeki el-Mavasi bölgesi gösteriliyor. Yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı bu geniş alanın, Hamas'ın orta düzey komutanları için bir sığınağa dönüştüğü tahmin ediliyor.

Çadırlar ve geçici altyapıyla dolu bu bölgede operasyon yapmanın son derece zor olacağına dikkat çekiliyor.

Yıpranmış orduyla yavaş ilerleme

Yaklaşık iki yıldır aralıksız çatışan İsrail ordusunun yıpranmış olduğu ve bu nedenle yeni operasyonun yavaş ilerleyeceği öngörülüyor.

Büyük bir yedek asker seferberliği yerine, harekâtın büyük ölçüde mevcut askerlerle yürütülmesi bekleniyor.

Analizde, Filistin direnişinin İsrail'in daha önce imha ettiğini iddia ettiği bazı tünelleri yeniden faaliyete geçirdiği ve gerilla taktiklerine adapte olduğu bilgisine de yer verildi.

Hükümetin "birkaç hafta" süreceğini söylediği operasyonların aylarca sürdüğü, "birkaç gün içinde bitecek" vaatlerinin ise haftalarca süren çatışmalara dönüştüğü hatırlatılarak, siyasi iradenin gerçeklikten kopuk olduğuna dikkat çekildi.