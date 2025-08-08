  1. Ana Sayfa
ABD'den Maduro'nun Başına 50 Milyon Dolar Ödül

8 Ağustos 2025 - 15:14
News ID: 1715429
ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’nun yakalanmasına yardımcı olacak bilgi karşılığında 50 milyon dolarlık ödül koydu. Maduro, uyuşturucu kaçakçılığı ve terörle suçlanıyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu hedef alan ve bugüne kadarki en sert adımlardan birini atarak, yakalanması için verilecek bilgiyi 50 milyon dolar ile ödüllendireceğini açıkladı.

Bu hamlenin, ABD'nin Maduro üzerindeki baskıyı artırma stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi. Adalet Bakanı Bondi, daha önce de Maduro için bir ödül olduğunu ancak bunu ikiye katlayarak 50 milyon dolara çıkardıklarını ifade etti. Ayrıca, bugüne kadar Maduro ile bağlantılı, aralarında özel jetler ve lüks araçların da bulunduğu 700 milyon doların üzerinde varlığa el konulduğu bilgisi de paylaşıldı.

