Üç Mutlu Yüzün Perde Arkası

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Trump'ın aracılığıyla imzalanan barış anlaşmasının Orta Doğu için bazı olumsuz getirileri:

Bölgesel güç dengelerinin değişmesi ve gerilim: Anlaşma, Rusya ve İran gibi Orta Doğu'nun etkin aktörlerinin bölgedeki nüfuzunu azaltarak Batı, özellikle ABD'nin etkisini artırıyor. Bu durum, Moskova ve Tahran tarafından hoş karşılanmamakta ve Orta Doğu'da yeni gerilimlere yol açabilir.

ABD'nin bölgedeki nüfuzunu genişletmesi: Zengezur Koridoru ile ABD'nin stratejik olarak Güney Kafkasya ve dolayısıyla Orta Doğu üzerinde daha fazla kontrol sahibi olması, bölgedeki ülkelerin egemenlik hassasiyetlerini tetikleyebilir. Bu yeni güç dinamiği, bölgesel ittifaklarda dengesizlik ve istikrarsızlık yaratma riski taşıyor.

Türkiye ve Orta Doğu ülkeleri üzerindeki etkisi: Koridor, Türkiye'nin bölgeyle bağlarını güçlendirmesine ve ABD ile ilişkilerini artırmasına yol açarken, bu durum Orta Doğu'da bazı ülkelerde dengelerin bozulmasına ve Türkiye'nin hem iç hem dış politikada eleştirilere maruz kalmasına neden olabilir.

Çatışma ve sınır meselelerinde çözülmemiş belirsizlikler: Anlaşma, Dağlık Karabağ ve sınır çizimi gibi kritik konularda net çözümler getirmediği için, ilerleyen dönemde bu belirsizlikler Orta Doğu'daki etnik ve siyasi gerilimlere yansıyabilir.