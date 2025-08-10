Bakü - Tahran Uçuşları Yeniden Başlıyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Azarnews sitesinde yer alan açıklamada, Bakü - Tahran hattındaki uçuşların haftada dört kez; Cumartesi, Pazartesi, Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirileceği belirtildi. Şirket ayrıca uçuş ağını genişletme kapsamında, 3 Eylül 2025 (HŞ 12 Şehrivar) tarihinden itibaren Bakü - Tebriz ve Tebriz - Bakü arasında da doğrudan uçuşlara başlayacağını bildirdi.

Açıklamada, Bakü - Tebriz hattındaki uçuşların haftada iki kez; Pazar ve Çarşamba günleri yapılacağı ifade edildi.

AZAL’ın duyurusuna göre, bu uçuşların biletleri şirketin resmi internet sitesi, mobil uygulaması, bilet satış ofisleri ve yetkili temsilcilikler aracılığıyla temin edilebilecek.

İran’ın Doğu Azerbaycan Eyaleti Havalimanları Genel Müdürü Ramin Azari daha önce yaptığı açıklamada, Tebriz - Bakü hattının Şehid Medeni Uluslararası Havalimanı’nın dış hat uçuşlarına eklendiğini duyurmuştu.

Azari, Cumartesi günü IRNA’ya verdiği demeçte, Tebriz - Bakü uçuşlarının daha önce HŞ 25 Khordad’da başlaması planlandığını ancak siyonist rejimin İran’a yönelik saldırısı nedeniyle iptal edildiğini, ülke havalimanlarının normale dönmesiyle birlikte bu hattın İran Havayolları (HOMA) tarafından işletileceğini belirtti.