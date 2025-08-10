Beşte Üç İnsandan Sıfır İnsana: Amerika’da Köleliğin Tekrarı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Amerika’nın tartışmalı eski başkanı Donald Trump, bu kez ülkesindeki belgesiz göçmenleri hedef alarak, yeni yapılacak nüfus sayımında onları hariç tutmayı planlıyor. Bu konu, siyaset ve hukuk uzmanlarının ciddi eleştirilerine neden oldu. Parstoday’in haberine göre, Harvard Üniversitesi siyaset bilimi profesörü Christopher Rhodes, Al Jazeera haber ağının sitesinde yayınladığı makalede, belgesiz göçmenlerin nüfus sayımından çıkarılmasının ABD toplumundaki eşitsizliği daha da artıracağı uyarısında bulundu.

Profesör Rhodes’un “Belgesiz Göçmenler İnsan Olarak Sayılıyor mu?” başlıklı analizinde şu ifadeler yer alıyor: ABD’de yaklaşık 11 milyon belgesiz göçmen, yakında istatistiksel olarak “yok” sayılabilir. Rhodes’a göre bu karar uygulanırsa, Kaliforniya, Teksas ve Florida gibi eyaletlerin Kongre'deki sandalye sayısı ve seçimlerdeki oy ağırlığı azalabilir. Öngörülere göre bu eyaletlerin her biri en az bir temsilci sandalyesini kaybedebilirken, Alabama ve Ohio gibi eyaletler sandalye kazanabilir.

Rhodes, bu politikanın göçmenleri daha da kırılgan hale getireceğini ve onların varlığını görmezden geldiğini belirtti. Hukuki açıdan da bu adımın ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı. Çünkü ABD Anayasası, nüfus sayımının “ülkede yaşayan herkes”i kapsaması gerektiğini açıkça belirtir ve göçmenlik durumu bu kapsam dışında tutulamaz.

Siyasi analist ayrıca şu ekonomik uyarıda bulundu: Belgesiz göçmenler her yıl yaklaşık 100 milyar dolar vergi ödüyor ve onları sayımdan çıkarmak, göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki kamu hizmetleri bütçesini olumsuz etkileyebilir.

Rhodes ayrıca, Trump’ın bu göçmen karşıtı planının sosyal açıdan, ABD tarihindeki utanç verici uygulamaları hatırlattığını yazdı. Geçmişte Amerika’da bazı topluluklar, ülkede yaşamalarına rağmen siyasi sistem tarafından tam olarak tanınmamıştı. Tarihsel olarak, ABD’de bir zamanlar yapılan anlaşmaya göre, her bir köle, eyalet nüfus hesaplamalarında "özgür bir insanın beşte üçü" olarak sayılıyordu.

Bu analiz ayrıca şu uyarıyla sona eriyor: Belgesiz göçmenlerin nüfus sayımından çıkarılması, zamanla yasal vatandaşların (ABD’de doğmuş ya da vatandaşlık kazanmış kişiler) bile haklarını kaybetmesine yol açabilecek tehlikeli bir sürecin başlangıcı olabilir.

Bu arada, göçmen haklarını savunan gruplar, bu plana karşı tüm yasal yollarla mücadele edeceklerini açıkladı. Ayrıca bazı Demokrat eyalet yönetimleri de misilleme tedbirleri almaya hazırlanıyor.