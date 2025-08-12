Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Amerikan şirketleri, özel sektör kuruluşları olarak dünyanın çeşitli bölgelerinde faaliyet göstermekte; ancak son yıllarda Beyaz Saray’ın dış politikalarını uygulamada etkili bir araç haline gelmişlerdir. Büyük mali sermayeleri, güvenlik ve teknoloji kılıfı altında Batı Asya gibi bölgelere girmiş ve bu bölgelerde halkın yaşamı üzerinde geniş çaplı olumsuz etkiler bırakmışlardır.

Güvenlik Şirketlerinin Irak ve Afganistan'daki Etkileri

11 Eylül saldırılarının ardından Amerikan güvenlik şirketlerinin Irak ve Afganistan’daki varlığı, siyasi, güvenlik, sosyal ve bölgesel boyutlarda derin sonuçlar doğurmuştur. Bu şirketler, ABD’nin askeri müdahaleleriyle birlikte bölgeye girmiş ve ciddi yıkıcı etkiler bırakmıştır.Bu şirketler, krizleri derinleştirmenin yanı sıra, iç savaşları körüklemiş, El Kaide ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin faaliyetlerine zemin hazırlamış ve masum sivillerin doğrudan katledilmesinde rol oynamışlardır.

Blackwater ve İnsanlık Dramları

Blackwater gibi özel güvenlik şirketlerinin Irak’taki varlığı büyük insanlık trajedilerine neden olmuştur. Bu şirketlerin çalışanları, çok sayıda sivilin katledilmesiyle ilgili davalara konu olmuştur. Afganistan’da ise çoğunluğu Amerikan olan şirketlerin projelerinde yaşanan yaygın yolsuzluk, halk arasında ciddi güvensizlik yaratmıştır.Bu şirketlerin Irak, Afganistan ve Pakistan’daki insanlık dışı faaliyetleri; binlerce sivilin ölümü ve yaralanması, altyapıların yıkımı, kitlesel göçler ve büyük insani krizlerle sonuçlanmıştır.

Amerikan güvenlik şirketlerinin bölgedeki varlığı, istikrar getirmek yerine güvenlik, siyasi ve sosyal krizleri artırmıştır. Bu deneyim göstermektedir ki, yerel kültürel ve sosyal dokuyu anlamadan yapılan dış müdahaleler başarısız kalmakta ve uzun vadeli tehlikeli sonuçlar doğurmaktadır.

Teknoloji Şirketleri: Yeni Nesil Müdahale Aracı

Güvenlik şirketlerinin yerini artık Amerikan teknoloji şirketleri almış durumda. Bu şirketler, teknoloji transferi bahanesiyle Beyaz Saray’ın politikalarını bölgede uygulamaktadır. Google, Microsoft, Amazon ve SpaceX gibi şirketler, Batı Asya’daki siyasi ve güvenlik gelişmelerde giderek artan bir rol oynamaktadır. Bu rol sadece ekonomik faaliyetlerle sınırlı kalmayıp, dijital diplomasi, siber güvenlik ve kamuoyu yönetimi gibi alanlara da yayılmıştır.

Bu şirketler, sahip oldukları dijital altyapılar, büyük veri ve yapay zekâ sistemleri ile ABD’nin yumuşak gücünün araçlarına dönüşmüştür. Teknolojik gelişmeleri yönlendirmekte ve sosyal medya ile uydu internet (örneğin Starlink) üzerinden kamuoyu üzerinde etkili olmaktadırlar.

Körfez İşbirlikleri ve Yeni Bağımlılıklar

ABD, Körfez ülkeleriyle yapay zekâ iş birliklerini artırmaktadır. Bu iş birlikleri, Çin ile olan rekabetin bir parçası olarak görülmekte ve Amerikan teknolojisinin bölgedeki etkisini sürdürme çabasıdır.Bu tür anlaşmalar, bölge ülkelerinin teknoloji alanında ABD’ye olan bağımlılığını artırmakta ve siyasi anlaşmazlık durumunda bir baskı aracı olarak kullanılabilmektedir.

Amerikan teknoloji şirketleri artık sadece ekonomik aktörler değildir; aynı zamanda ABD dış politikasının stratejik araçları haline gelmişlerdir. Batı Asya’da bu şirketler, baskı ve kontrol mekanizmasına dönüşebilmektedir.

Kafkasya’da Artan Amerikan Varlığı

Amerikan şirketlerinin Azerbaycan ile Ermenistan arasında Washington’un desteğiyle yapılan son anlaşmalar çerçevesinde Kafkasya’da da varlık göstermesi, yeni jeopolitik ve güvenlik krizlerinin zeminini hazırlayabilir.

Karabağ’daki etnik çatışmaların geçmişi göz önünde bulundurulduğunda, her türlü dış müdahale mevcut gerilimleri artırma potansiyeli taşımaktadır. Amerikan şirketleri, etnik ve tarihi hassasiyetleri göz ardı eden projelerde yer alabilir. Bölgedeki bu tür varlıklar, barış ve kalkınma yerine yeni krizlere yol açabilir.

Sonuç: İstikrarsızlık ve Ekonomik Fırsatların Kaybı

Bölge halkları, tarihsel deneyimlerle yabancı varlıkların olumsuz sonuçlarını defalarca yaşamıştır. Amerikan ve Batılı güvenlik şirketlerinin faaliyetleri, istikrarsızlık, güvensizlik ve yatırım fırsatlarının kaybı gibi sonuçlar doğurarak bölge halkına zarar vermektedir.