BM Özel Raportörü: İsrail Gerçeği Yok Etmek İstiyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İrene Khan, Siyonist rejimin gazetecilere yönelik saldırılarını, gerçeğin sesini susturmaya yönelik kasıtlı bir politikanın parçası olarak nitelendirdi. Khan, bu rejimin Gazze’deki suçlarını ifşa eden gazetecilerin doğrudan hedef alındığını ve bu savaşta şehit edilen gazeteci sayısının dünyadaki diğer tüm çatışmalardan daha fazla olduğunu belirtti.

BM özel raportörü, El Cezire’nin şehit muhabiri Enes eş-Şerif’in “Son ana kadar gerçeği ifşa etmeye devam edeceğim” sözlerini hatırlatarak, onu suç karşısında gazetecilik cesaretinin örneği olarak değerlendirdi. Ayrıca, her gün Filistin halkı katliamın kurbanı olmaya devam ettiği sürece, Filistin devletinin tanınmasının gerçek bir anlam taşımayacağını vurguladı.