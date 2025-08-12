  1. Ana Sayfa
BM Özel Raportörü: İsrail Gerçeği Yok Etmek İstiyor

12 Ağustos 2025 - 17:40
News ID: 1716423
Birleşmiş Milletler’in inanç ve ifade özgürlüğü konusundaki özel raportörü, pazartesi günü El Cezire haber kanalının Gazze’deki muhabirlerinin şehit edilmesine tepki göstererek, Siyonist rejimin ordusunun gerçeği öldürmeye ve yok etmeye çalıştığını, ancak asla bu konuda başarılı olamayacağını vurguladı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İrene Khan, Siyonist rejimin gazetecilere yönelik saldırılarını, gerçeğin sesini susturmaya yönelik kasıtlı bir politikanın parçası olarak nitelendirdi. Khan, bu rejimin Gazze’deki suçlarını ifşa eden gazetecilerin doğrudan hedef alındığını ve bu savaşta şehit edilen gazeteci sayısının dünyadaki diğer tüm çatışmalardan daha fazla olduğunu belirtti.

BM özel raportörü, El Cezire’nin şehit muhabiri Enes eş-Şerif’in “Son ana kadar gerçeği ifşa etmeye devam edeceğim” sözlerini hatırlatarak, onu suç karşısında gazetecilik cesaretinin örneği olarak değerlendirdi. Ayrıca, her gün Filistin halkı katliamın kurbanı olmaya devam ettiği sürece, Filistin devletinin tanınmasının gerçek bir anlam taşımayacağını vurguladı.

