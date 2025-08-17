Hamas Heyetinin Kahire Ziyaretinin Sonu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hamas heyeti dün, Kahire ziyaretini Gazze’ye yardımların girişine ve bu bölgedeki savaşın sonlandırılmasına odaklanan görüşmelerle tamamladı. Buna karşılık, Siyonistler hâlâ ateşkes görüşmelerinde engel çıkarmaya ve baltalamaya devam ediyor ve Gazze’yi işgal planında ve bu bölgede güvenlik kuşağını genişletme konusunda ısrar ediyorlar.

Hamas'ın Ateşkes Davasındaki Esnekliği ve Siyonist Sabotajı

El-Ahbar gazetesinin güvenilir kaynaklardan aktardığına göre, Hamas heyeti müzakerelerde yüksek bir esneklik sergilemesine rağmen Mısırlı yetkililerle birkaç oturum gerçekleştirdikten sonra Kahire ziyaretini tamamladı. Görüşmelerde esas olarak ele alınan konu, Gazze Şeridi’ne yönelik açlık ve kıtlık savaşına son verilmesi ve yardımların kesintisiz girişinin sağlanmasıydı.

Bilgi sahibi kaynaklar, Mısır tarafının özellikle insani yardımların Gazze’ye girişinin görüşülmesini talep ettiğini ve bu konunun Hamas heyeti ile Mısırlı yetkililer arasındaki oturumların ana eksenini oluşturduğunu belirtti. Ancak bu müzakereler, Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına dair somut bir sonuçla neticelenmedi.

Söz konusu kaynaklar, bununla birlikte, Kahire’de Hamas heyeti ile Mısırlı yetkililer arasındaki oturumların, Mısır’ın öncülüğünde ve Doha’nın katkısıyla Siyonistleri müzakereleri yeniden başlatmaya ikna etme yönünde ortak siyasi çabaların önünü açık bıraktığı ifade edildi. Mısırlılar, önümüzdeki hafta Doha’daki müzakerelerin başarıya ulaşma ihtimalinden söz ediyor.

Öte yandan Hamas, insani yardımların Gazze’ye girmesiyle eşzamanlı olarak müzakere masasına dönme arzusunu dile getirdi ve savaşı sona erdirmek için kapsamlı bir anlaşmaya varmaya hazır olduğunu vurguladı.

Ancak kaynaklar, Siyonist rejimin Hamas ve arabulucuların önerilerini reddettiğini ve müzakerelerin kesildiği noktaya geri dönülmesinde ısrar ettiğini bildirdi. Siyonistler ayrıca Gazze’ye yönelik saldırıların devamında ısrar ediyor ve Gazze kentine saldırı tehdidinde bulunarak tüm sakinlerini göçe zorlamak istiyor.

Siyonistler, Müzakereleri Suçlarının Üstünü Örtmek İçin Kullanmak İstiyor

Hamas hareketine yakın kaynaklar, işgalcilerin müzakereleri, Gazze halkına yönelik soykırım suçlarının üstünü örtmek için kullanmak istediğini açıkladı. Gazze’ye yönelik saldırıların devamı ve yoğunlaşması eşliğinde müzakere yürütülmesinin, süreci tamamen rayından çıkaracağını ve hiçbir sonuca varılmayacağını belirttiler.

Hamas hareketinden bir kaynak, “Asla müzakerelerin, Siyonistlerin Gazze halkına karşı işlediği suçların devamı için bir örtü olmasına izin vermeyeceğiz. Şimdiye kadar ateşkes konusunda yeni resmi bir öneri sunulmuş değildir.” dedi.

Bir Mısırlı askeri yetkili de El-Ahbar’a yaptığı açıklamada, Hamas’ın büyük bir esneklik gösterdiğini ve bunun anlaşmaya varma ihtimalini açık tuttuğunu, ancak İsrail tarafının hâlâ katı tutumunu sürdürdüğünü ve asıl engel olduğunu söyledi. İsrail’in Gazze’ye saldırılarını yoğunlaştırması ve Gazze kentine yönelik kapsamlı saldırı tehdidi, Hamas’ı daha fazla taviz vermeye zorlamak amacıyla sürekli bir askeri baskı çerçevesinde değerlendiriliyor.

Kaynaklar ayrıca, Siyonist rejimin herhangi bir kısmi esir takası anlaşmasına karşı sert bir tutum benimsediğini, tüm Siyonist esirlerin hem ölü hem canlı tek seferde serbest bırakılacağı kapsamlı bir anlaşmada ısrar ettiğini bildirdi.

İşgalcilerin Tüm Siyonist Esirleri Serbest Bırakma Aldatmacası

İşgal rejiminin televizyonunun Kanal 13'ü, bu rejimin üst düzey bir siyasi yetkilisine dayandırdığı haberinde, Mossad Başkanı David Barnea’nın kısa süre önce istihbarat göreviyle Doha’ya gittiğini bildirdi.

Her ne kadar bu ziyaret esir takası müzakereleri için olmamış olsa da, Barnea Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman es-Sani ile görüşerek, İsrail’in aşamalı bir esir takası anlaşmasını reddettiğini söylemiştir.

İbranice yayın yapan Israel Hume gazetesinin aktardığına göre, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer de arabuluculara, Tel Aviv’in sadece kapsamlı bir esir takası anlaşmasını görüşmek istediğini, kısmi anlaşmaları reddettiğini ifade etmiştir.

Öte yandan işgal rejimi Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de savaşı sonlandırmadan önce beş hedefe ulaşılması gerektiğini yinelemiştir. Bu hedefler şunlardır: Hamas’ın silahsızlandırılması, ölü veya diri tüm Siyonist esirlerin geri getirilmesi, Gazze Şeridi’nin tamamen askerden arındırılması, İsrail’in Gazze üzerinde güvenlik kontrolü sağlaması, tampon bölgelerin genişletilmesi ve Hamas ile Filistin Özerk Yönetimi’ne bağlı olmayan sivil bir hükümetin kurulması.

Siyonistlerin Gazze Şehrini İşgal Planları

Netanyahu’nun bu açıklamalarının ardından, işgal rejimi Savunma Bakanı İsrail Katz ile Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze şehrinin işgaline ilişkin bir planı onaylamıştır. Bu plan üç ana aşamadan oluşmaktadır: İki hafta içinde yaklaşık 800 bin sivilin Gazze şehrinden çıkarılması, şehrin kuşatılarak merkezi bölgelerden ayrılması ve ardından yoğun bombardıman eşliğinde geniş çaplı kara harekâtının başlatılması.

Bu bağlamda, İbranice yayın yapan Ma'ariv gazetesi, işgal ordusunun değerlendirmelerine atıfta bulunarak, Gazze’ye yönelik saldırı planı için yapılan saha hazırlıkları doğrultusunda önümüzdeki günlerde binlerce yeni askerin acil çağrıyla orduya katılabileceğini yazmıştır.

Buna ek olarak, işgal rejiminin televizyonunun Kanal 12'si, Tel Aviv ile Washington arasında ön görüşmelerin başladığını ve gelecek ay ABD Başkanı Donald Trump’ın olası bir bölge ziyareti için zemin hazırlandığını duyurmuştur. Ancak bu ziyaretin kesin tarihi, askeri gelişmelere ve Gazze’ye ilişkin müzakerelerin seyrine bağlı olacaktır.

Öte yandan, işgal ordusu dün yaptığı açıklamada, son günlerde Gazze şehrinin eteklerindeki ez-Zeytun mahallesinde bir askeri operasyon başlattığını ve bölgede İsrail askerlerinin faaliyet yürüttüğünü duyurdu.

Bazı gözlemciler, işgal rejiminin ez-Zeytun mahallesine saldırısını, Gazze şehrini işgal etmeye ve nihayetinde tüm Gazze Şeridi’ni ele geçirmeye yönelik suç planının başlangıcı olarak değerlendirmektedir.

Bu gelişmeler, Doha, Kahire ve Ankara’daki arabulucuların, savaşı sona erdirecek ve nihayetinde Gazze Şeridi’nde direnişin silahsızlandırılmasına yol açacak “kapsamlı anlaşma” olarak adlandırılan planı kabul etmesi için Hamas’a baskı yapmaya çalıştıkları bir dönemde yaşanmaktadır. Bu plan, Siyonist tarafın istediği şeydir.

Geçen hafta Netanyahu açıkça, tüm çabaların kapsamlı bir anlaşmaya odaklandığını, kısmi bir anlaşmanın mümkün olmadığını ve geri adım atmayacaklarını söylemiştir. Netanyahu’nun kastettiği kapsamlı anlaşma, direnişin silahsızlandırılmasıyla sonuçlanacak bir anlaşmadır.

Müzakerelere katılan bilgili bir Mısırlı yetkili, El-Ahbar gazetesine yaptığı açıklamada, Hamas heyetinin, gerek özel görevler üstlenecek Arap-uluslararası güçlerin Gazze’de geçici olarak bulunması, gerekse Filistinli iş adamı Semir Halile’nin başkanlığında geçici bir hükümetin kurulması konusundaki esnekliğinin, ilk aşamada olumlu bir atmosfer ve uzlaşı işareti olduğunu söylemiştir.

Buna rağmen, müzakerelerin gidişatını bilen bir diğer Mısırlı yetkili, Amerikan tarafının Hamas’ın yeni teklifi kabul etmeyeceğine inandığını ve bunun da İsrail’i Gazze şehrini işgal etmeye yönelik geniş çaplı bir askeri operasyona yönlendireceğini ifade etmiştir.