Avustralya, İsrailli siyasetçi Simha Rotman’ın ülkeye girişini yasakladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Avustralya İçişleri Bakanı Tony Burke, İsrail’de Başbakan Benyamin Netanyahu’nun hükümet ortağı Simha Rotman’ın ülkeye girişini 3 yıl yasakladı. Sky News kanalının haberine göre Rotman’ın vizesi iptal edildi.

Rotman, İsrail parlamentosu Knesset’te (parlamento) Anayasa, Hukuk ve Adalet Komisyonunun başkanlığını yürütüyor.

İki hafta önce vize başvurusu onaylanan Rotman’ın, Sidney ve Melbourne’deki sinagoglarda ve Yahudi okullarında konuşmalar yapması, ayrıca Yahudi cemaati temsilcileriyle buluşması planlanıyordu.

ABC kanalı, vizenin iptal edildiğini ve Rotman’ın 3 yıl boyunca ülkeye giremeyeceğini bildirdi.

Hükümet kayıtlarına göre gerekçe

Jerusalem Post gazetesi, hükümet kayıtlarında iptale gerekçe olarak Göç Yasası’nın 116. maddesinin gösterildiğini yazdı.

Buna göre, İçişleri Bakanı, bir kişinin ülkede bulunmasının toplum sağlığına, güvenliğine ya da kamu düzenine tehdit oluşturabileceğine kanaat getirirse vizeyi iptal edebiliyor.

Guardian gazetesinin aktardığına göre Bakan Burke, “Rotman’ın vize başvurusu reddedildi. Üç yıl boyunca yeniden başvuru yapamayacak,” dedi.

"Ayrışma getirene kapımız kapalı"

Burke, “Hükümetimiz, ayrışmayı yaymak isteyenlere karşı katı bir tutum alıyor. Eğer Avustralya’ya nefret ve bölünme mesajı getirmek istiyorsanız, burada yeriniz yok. Bizim ülkemiz herkesin kendini güvende hissettiği bir yer olacak,” diye konuştu.

Rotman, İsrail’de Maliye Bakanı Bezalel Smotriç’in liderliğini yaptığı Dini Siyonizm Partisinin üyesi. İki devletli çözümün en sert karşıtlarından biri olarak tanınıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Gazze’den Filistinlilerin zorla çıkarılmasını öngören teklifini desteklemişti.

Ayrıca Batı Şeria’da İsrail egemenliğinin ilan edilmesini öngören yasa tasarısının hazırlanmasına öncülük etmiş ve teklif Knesset’te 71 oyla kabul edilmişti.

Rotman, 2023’te İsrail’de büyük protestolara yol açan yargı düzenlemelerinin de başlıca savunucuları arasında yer aldı.

Tasarı, Knesset çoğunluğunun Yüksek Mahkeme kararlarını geçersiz kılabilmesini ve siyasetçilerin yargıç atamalarında geniş yetki kazanmasını öngörüyordu.