Netanyahu, Avustralya başbakanını İsrail'i aldatmakla suçladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese’i hedef alarak kendisini “İsrail’i aldatan zayıf bir siyasetçi” olarak niteledi.

Netanyahu’nun ofisinden X platformunda yayımlanan mesajda, “Tarih, Albanese’yi olduğu gibi hatırlayacak: İsrail’i aldatan ve Avustralya’daki Yahudileri yüzüstü bırakan zayıf bir siyasetçi,” denildi.

Vize krizi gerilimi tırmandırdı

İki ülke arasındaki gerginlik, Avustralya hükümetinin, İsrail’in Canberra’nın Filistin Yönetimi nezdindeki diplomatlarının vizelerini iptal etmesini eleştirmesiyle başladı. Avustralya, bu adımı “sebepsiz” olarak nitelendirdi.

İsrail’in vize iptali kararının, Avustralya’nın İsrailli siyasetçi Simha Rotman’ın ülkeye girişini engellemesinin ardından geldiği belirtildi. Rotman’ın Avustralya’da bir dizi konuşma yapmayı planladığı öğrenildi.

Filistin'i tanıma kararı

Canberra'nın eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında Filistin devletini tanıyacağını duyurması, iki ülke arasındaki tansiyonu daha da artırdı.

Avustralya’nın yanı sıra Fransa, Britanya ve Kanada da yakın zamanda Filistin’i tanıma niyetlerini açıklamıştı.