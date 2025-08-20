İran’dan ABD-İsrail’e uyarı: Daha güçlü füzeler hazır

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade, İslam Cumhuriyeti'nin ABD-İsrail saldırganlığına karşı, son müdahalede kullanılanlardan daha üstün kabiliyetlere sahip gelişmiş füzelere sahip olduğunu açıkladı.

Bu sistemlerin düşmanın girişebileceği yeni maceralara karşı kullanılacağını vurgulayan Savunma Bakanı, önceki saldırıda kullanılan füzelerin yıllar önce üretildiğini hatırlatarak, İran savunma sanayisinin daha yeni ve daha etkili nesiller geliştirdiğini belirtti.

Son dönemdeki çatışmanın yalnızca İsrail işgal varlığıyla değil, aynı zamanda doğrudan lojistik ve istihbarat desteği sağlayan Amerikan unsurlarıyla da yaşandığını ifade etti.

Öte yandan İran’daki Hatemül Enbiya Merkez Karargâhı, İran silahlı kuvvetlerinin tam hazırlık ve teyakkuz halinde olduğunu, düşman hareketlerini yakından takip ettiğini duyurdu.

Karargâh, “Düşman aynı hatayı tekrar yaparsa, önceki aşamadan daha güçlü bir karşılıkla mutlaka karşılaşacaktır” açıklamasında bulundu.

İran’ın savunma kabiliyetlerinin düşman için “şaşkınlık ve hayret yaratacağı” da vurgulandı.

Benzer bir açıklama da İran Silahlı Kuvvetleri Yüksek Lideri’nin danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi’den geldi.

Safevi, yeni bir savaşın muhtemel olduğunu dile getirerek, İran’ın ateşkeste değil “savaş aşamasında” bulunduğunu belirtti.

İran medyasında yer alan açıklamalara göre Safevi, her an bir ateşkesin çökeceğini, İran ile İsrail veya ABD arasında yazılı bir protokol ya da anlaşmanın bulunmadığını ifade etti.