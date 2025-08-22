Amerikan Kamuoyundan Bağımsız Filistin Devletinin Tanınması Talebi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Reuters/Ipsos araştırma kuruluşları tarafından yapılan ortak ankete göre, her 10 Amerikalıdan yaklaşık 6’sı, Filistin’in BM üyelerinin tamamı tarafından resmen tanınmasını istiyor. Bu durum, Washington’un Orta Doğu krizine ilişkin diplomatik duruşunu etkileyebilir.

13–18 Ağustos (hş 22–27 Mordad) tarihleri arasında, ABD genelinde 4.400’den fazla yetişkinle yapılan ankette, katılımcıların %58’i Filistin’in tanınmasını desteklediğini belirtirken, %33’ü karşı çıktığını, %9’u ise fikri olmadığını ifade etti. Anketin hata payı yaklaşık %2 olarak açıklandı.

Anketin diğer önemli bulguları da dikkat çekici:

Katılımcıların %65’i, ABD hükümetinin Filistinlilere gıda yardımı göndermesi gerektiğini düşünüyor.

Bu duruma karşı çıkanların oranı sadece %28.Ayrıca, %59’u, İsrail ordusunun Gazze’deki eylemlerini “aşırı ve şiddet içerikli” olarak tanımlıyor. Bu oran Şubat ayında %53’tü; dolayısıyla İsrail’e yönelik eleştirilerin arttığı gözlemleniyor.

Bu sonuçlar, İngiltere, Fransa ve Kanada gibi üç Avrupa ülkesinin yakın zamanda Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını açıklamasıyla aynı döneme denk geliyor. Bu gelişmeler, İsrail rejimine yönelik uluslararası baskının arttığını gösteriyor.

Ancak tüm bu değişimlere rağmen, ABD yönetimi İsrail rejimine koşulsuz desteğini sürdürmekte ve krizden Filistinlileri sorumlu tutmaya devam etmektedir. Bu tavır, Amerikan toplumunun çoğunluğunun bakış açısıyla açık bir çelişki içerisindedir.