İranlı "X" Kullanıcıları: Peygamberin (s.a.v.) Vefatı Bir Son Değildir; Merhamet ve Adalet Mesajını Canlandırmak

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İslam Peygamberi Hazreti Muhammed (s.a.v.)'in vefatı, İslam tarihinin ve insanlık tarihinin en büyük ve acı olaylarından biridir. 23 yıl süren peygamberlik hayatında, inanç, sebat ve yüksek ahlakıyla, cahillik ve çatışma içinde sıkışmış bir toplumu bir millet haline getirmiş ve insanlığa mutluluk yolunu açmıştır. Şiiler, Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) vefatını 28 Safar’da, Sünni alimler ise Rabi’ul-Evvel ayının ilk günlerinde anmaktadırlar. Pars Today’in haberine göre, Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) vefat yıl dönümü, İranlı "X" kullanıcıları arasında birçok farklı tepkiye neden oldu ve pek çok kişi, onun zulme karşı duruşunu vurguladı.

"Maryam Khalifavi" adlı bir kullanıcı, şu şekilde yazdı: "Hazreti Muhammed (s.a.v.), merhamet peygamberi ve zulme karşı amansız bir düşmandı. O, insanları tağutların köleliğinden özgür kılmak için eziyetlere ve sürgünlere katlandı. Onun merhameti zayıflık değil, zulme karşı dik duruşu, tüm özgürlükçüler için ebedi bir örnektir."

Bir başka kullanıcı olan "Şiva" ise şöyle dedi: "Peygamberimiz (s.a.v.) her kimseden, hatta düşmanlarından bile nazik bir şekilde muamele ederdi. O, doğru, güvenilir ve alçakgönüllüydü. Zorluklar ve eziyetler karşısında sabırlıydı. Adaletli bir yargıçtı, güvenilir ve cömertti, savaş alanında cesurdu."

"Mobina" da şu şekilde belirtti: "Onun vefatı bir son değil; onun ebedi mesajını yeniden canlandırmak için fikirsel ve pratik mücadelemizin başlangıcıdır. Bu zamanlarda, sadece üzüntü duymak yerine, onun mirası olan merhamet, ahlak ve adaleti yayalım."

"Sakine Hatun" ise şöyle yazdı: "Peygamberin (s.a.v.) hedefi, fakirlik, kölelik, cehalet ve savaştan uzak bir toplum yaratmaktı. Neşe, huzur ve merhametle dolu bir toplum. İşte bu, insanları gerçek adalete kavuşturacak insanlık kurtarıcısının gelişine dair verilen vaatti."

"Khadijeh Moradi" adlı bir X aktivisti de şunları söyledi: "Peygamberimiz (s.a.v.) merhametiyle cehaleti yendi. İlk kez kadının haklarını tanıdı ve ırk ve zenginlikten bağımsız bir adalet temeli üzerine bir devlet kurdu. Gerçek İslam, bir merhamet dinidir; korkutulmuş İslam’ın aksine."

"Manouchehr Mohammadi" ise şöyle düşünmektedir: "Hazreti Muhammed'in (s.a.v.) yolu, insanlığı adalet, ahlak ve kardeşliğe yönlendiren bir ışıktır."

Son olarak, "Madineh Panjshiri", Hazreti Muhammed (s.a.v.)'in ahlakını en mükemmel ahlak örneği olarak tanımlayıp şöyle dedi: "O, asla kötü dil, sert davranış veya kinle düşmanlarıyla muhatap olmazdı. Onun ahlakı Kur’an’dandı."