Danimarka’dan ABD’ye Grönland tepkisi: Her zaman istediğinizi elde edemezsiniz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Louisiana Valisi Jeff Landry'yi 'Grönland Özel Temsilcisi' olarak görevlendirmesi, Kopenhag'da rahatsızlık yarattı. Danimarka yönetimi, atamanın ülkenin egemenlik hassasiyetleriyle bağdaşmadığını kaydetti.

Başbakan Mette Frederiksen, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Grönland’ın ‘satılık’ olmadığının altını çizerek, “Grönlandlılar kendi geleceklerine kendileri karar verir. Her zaman istediğinizi elde edemezsiniz” dedi. Frederiksen, Danimarka’nın demokratik ilkelerinden geri adım atmayacağını belirterek, “Danimarka Krallığı’nın toprak bütünlüğüne saygı bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Washington’un ‘özel temsilci’ atamasının kendileri açısından bağlayıcı olmadığını söyledi:

Kendi demokrasimiz, kendi kararlarımız ve ayakta duran güçlü bir toplumumuz var. Grönland, Grönlandlılara aittir ve buna saygı duyulmalıdır.