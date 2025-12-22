Lindsey Graham’dan Türkiye’ye Sert Açıklama: “Bölgede Dengeleri Bozuyor”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen ABD Senatosu’ndan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, görüşmenin ardından Türkiye’ye yönelik sert bir açıklama yaptı. Graham, Türkiye’nin Orta Doğu’daki politikalarını “bölgesel dengeleri bozucu” niteliğinde değerlendirdi ve Ankara’nın İsrail’e karşı tutumunu eleştirdi.

Graham, “Türkiye son dönemde İsrail’e karşı açıkça düşmanca bir dil kullanıyor, aynı zamanda bölgede İran destekli gruplara dolaylı yoldan alan açıyor” diyerek, “Bu tür politikalar sadece İsrail’i değil, tüm bölgesel istikrarı tehlikeye atıyor” uyarısında bulundu. Senatör, Türkiye’nin Batı müttefikleriyle olan ilişkilerinin de bu tutumdan zarar gördüğünü ifade etti.

Açıklamalar, Türkiye’nin İsrail’in Gazze’ye yönelik operasyonlarına karşı artan eleştirileri ve bölgedeki aktif diplomatik hamleleri sonrası geldi. Graham’ın bu çıkışına Ankara’dan henüz resmi bir yanıt gelmedi, ancak dış politika çevrelerinde, ABD’deki bazı siyasi çevrelerin Türkiye’ye karşı tutumunun “İsrail yanlısı bir dengesizlik” içinde şekillendiği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Graham’ın açıklamaları, ABD-Türkiye ilişkilerinin zaten hassas bir döneme girdiği bir süreçte, iki ülke arasında yeni bir gerilim unsuru olarak değerlendiriliyor.