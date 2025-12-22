MİT'ten sınır ötesinde operasyon: IŞİD'in intihar eylemcisi yakalandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- MİT'in teknik ve fiziki takibi sonucu, Gören'in Pakistan'daki hava saldırılarından sağ kurtulduğu ve gizlendiği tespit edildi. Operasyonla yakalanan Gören, DEAŞ adına intihar eylemi için görevlendirilmişti.Gören, daha önce yakalanan Özgür Altun (Abu Yasir Al Turki) ile birlikte Türkiye-Afganiş-Pakistan hattında örgüt unsuru aktarımında kilit rol oynadı. İfadesinde DEAŞ eğitimleri, irtibatları ve intihar görevi detaylarını verdi.