Siyonist Rejim Sana'yı Bombaladı / Ensarullah: Yemen'e Yönelik Saldırı Başarısız Oldu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- El Cezire haber ağı, Sana’da şiddetli patlamaların meydana geldiğini bildirdi ve Siyonist rejimin saldırılarında başkentin güneybatısında bulunan bir petrol türevleri deposunun hedef alındığını açıkladı.

Parstoday'in haberine göre, görgü tanıkları Siyonist rejimin Sana’da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınındaki bölgeler ile bazı füze üslerini hedef aldığını belirtti. Siyonist rejime ait televizyon kanalı, dünkü saldırıların hedefinin Sana’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Ensarullah Hareketi Genel Sekreteri Abdulmelik Bedreddin el-Husi’ye suikast girişimi ve Hudeyde ile Sana’daki füze altyapılarını yok etmek olduğunu iddia etti. Ancak Yemenli medya kuruluşları saldırılarda yalnızca Sana’daki sivil altyapıların, özellikle de Haziz elektrik santralinin hedef alındığını aktardı.

Öte yandan Yemen’in El-Mesire haber kanalı, saldırılarda Sana’nın 60. Caddesi üzerindeki Yemen Petrol Şirketi deposunun da hedef alındığını bildirdi. Ensarullah Hareketi’nin siyasi büro üyesi Hizam el-Esed, saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Yemen halkına yönelik saldırı başarısız oldu ve düşman için sadece hayal kırıklığı ve yenilgi getirecek. Bizim için önemli olan Gazze kuşatmasının kaldırılması ve savaşın durdurulmasıdır.”Ensarullah’ın siyasi bürosu da Siyonist rejimin Sana’ya düzenlediği saldırıları umutsuz bir girişim olarak nitelendirerek, düşmanın her zamanki gibi askeri olmayan sivil altyapıları hedef aldığını ve Gazze’de olduğu gibi sivil halka zarar vermeye çalıştığını vurguladı.