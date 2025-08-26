İran: Avustralya’nın suçlamaları asılsız

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese’nin Tahran’a yönelik suçlamalarını reddetti.

Bekai, "İran’ın politikaları Yahudiliğe karşı değil," diye konuştu. Avustralya’nın iddialarını "asılsız" diye niteleyen Bekai, ülkenin İran büyükelçisini sınır dışı etme kararının iç siyasi hesaplarla bağlantılı olduğunu savundu.

"Müzakereleri ABD terk etti"

Bekai, Avrupa ile yapılacak görüşmelerin gündeminde yaptırımların kaldırılması ve nükleer dosya olacağını belirterek "İran’ın kırmızı çizgisi ulusal çıkarlarıdır," diye konuştu.

İran’ın masadan hiç ayrılmadığını söyleyen Bekai, "ABD, gayrimeşru taleplerini müzakerelerle gerçekleştiremeyince masayı terk edip güç kullanmaya başvurdu. ABD müzakereleri terk etti," ifadesini kullandı.

Öte yandan Bekai, "tetik mekanizması" olarak bilinen sürecin devreye sokulmasına karşı olduklarını vurguladı:

"Bunun olmaması için çaba harcıyoruz, fakat kimsenin bu mekanizmayı İran halkına karşı psikolojik savaş aracı olarak kullanmasına izin vermeyiz."

Sözcü, Avrupa’nın bu adımı ne ahlaken ne de hukuken atma hakkı olduğunu kaydetti.

"İsrail'e silah satışı dursun"

Bekai, İslam İşbirliği Teşkilatı dışişleri bakanları toplantısında "Büyük İsrail" projesinin kınandığını aktardı.

Toplantıda İsrail’e silah ihracatının durdurulması, diplomatik ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi ve Gazze’ye acil yardım gönderilmesi çağrısı yapıldığını söyledi.

Bekai, "Lübnan bağımsız bir ülkedir. Kendi kararlarını en iyi şekilde alabilecek durumda olmalıdır," diye konuştu.

Dışişleri Sözcüsü, İran’ın, İsrail’in bölgedeki emellerine karşı ülkelerin egemenliklerini koruyabilmeleri için askeri kapasitelerini güçlendirmelerinden yana olduğunu vurguladı.