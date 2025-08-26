Avustralya, İran’ın büyükelçisini ve üç diplomatı sınır dışı ediyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Avustralya, İran’ın Kanberra Büyükelçisi Ahmed Sadıki ve üç diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. CNN’in haberine göre karar, ülkenin istihbarat kurumlarının İran’ı Avustralya topraklarında düzenlenen antisemit saldırılardan sorumlu tutmasının ardından alındı.

Başbakan Anthony Albanese, Avustralya Güvenlik ve İstihbarat Teşkilatının (ASIO) değerlendirmesine göre İran’ın Devrim Muhafızları Ordusunun 2024 yılında gerçekleşen iki saldırıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü.

ASIO’nun tespitlerine göre, Ekim 2024’te Sydney’in Bondi sahili yakınında yarım asırdan uzun süredir koşer yemek sunan Lewis’s Continental Kitchen adlı restoran kundaklandı.

Aralık ayında ise Melbourne’deki Adass Israel Sinagogu’na saldırı düzenlendi. Maskeli iki kişi binaya sıvı madde dökerek ateşe verdi.

Bir hafta süre tanındı, büyükelçilik kapatıldı

Sadıki ve üç diplomata ülkeyi terk etmeleri için bir hafta süre tanındı. Avustralya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez bir yabancı büyükelçiyi sınır dışı etti.

Ayrıca Avustralya, çalışanlarının güvenliği gerekçesiyle Tahran’daki büyükelçiliğinin faaliyetlerini askıya aldı ve İran’daki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı.