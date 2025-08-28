Peygamberimizin (s.a.a) Doğumunun 1500. Yılı Görkemli Şekilde Kutlanacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İslam Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın (s.a.a) 1500. doğum yılı nedeniyle Ayetullah Şeyh Muhammed Yakubi, dünyanın çeşitli ülkelerindeki büro ve temsilciliklerine bu yılki kutlamaların daha geniş çapta ve ihtişamla gerçekleştirilmesi için talimat verdi.

Yayımladığı mesajda, kutlama programlarının Peygamberimizin yüce hayatını ve ahlakını tanıtmayı, aynı zamanda liderlik rolü, temel prensipleri ve ilahi dini tesisindeki kararlı duruşunu anlatmayı hedeflemesi gerektiğini belirtti.

Yakubi, Kuran ayetlerine atıfta bulunarak, Peygamberimize uyulmasının tüm Müslümanlar için bir örnek olduğunu ifade etti. Peygamberimizin insanî ve evrensel misyonunun açıklanmasının, düşmanların yaptığı karalamalar ve şüphe uyandırma çabalarına karşı net bir cevap olacağını söyledi.

Ayrıca, Peygamberimizin bayrağı altında Müslümanların birliğinin ve her türlü ayrılıktan kaçınılmasının önemine dikkat çekti. “Toplumu bölen ve düşmanlığa yol açan her unsur Peygamberimizin kalbini incitir. Bu tür etkenlerin ortadan kaldırılması için azami gayret gösterilmelidir” dedi.

Son olarak, İslam ümmetinin Peygamberimizin sevincine doğru ilerlemesini ve her türlü keder ve bölücülükten uzak durmasını dileğiyle dua etti.

Bu çağrı, dünya çapındaki Müslümanların, Hz. Muhammed’in hayatını daha derin ve saygıyla anlamaları için büyük bir fırsat olarak görülüyor. Kutlamaların amacı, hem Peygamberi daha iyi tanıtmak hem de Müslümanlar arasındaki birliği güçlendirmektir.