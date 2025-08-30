Mescid-i Aksa'da Nadide Kuran-ı Kerim Nüshaları Sergileniyor + Foto

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Mescid-i Aksa’da bulunan İslami Müze, İslam tarihinin çeşitli dönemlerinde — Emevi, Abbasi, Fatımi, Eyyubi, Memlûk ve Osmanlı — Mescid-i Aksa’ya vakfedilen eşsiz Kuran-ı Kerim nüshalarını koruyor. Bu özel nüshalar, halifeler, sultanlar, emirler, alimler ve önemli İslami şahsiyetler tarafından Mescid-i Aksa’ya hediye edilmiştir.

Müzedeki Kuran nüshaları, yazı stili, süslemeler ve boyutları açısından çeşitlilik gösteriyor. Kufi, Magribi, Nesih, Sülüs ve Farsî gibi farklı hatlarla yazılan bu eserler, İslam sanatının zarif örneklerini yansıtıyor.

Yaklaşık 600 nadir Kuran nüshasının bulunduğu müzede özellikle dikkat çeken eserler arasında Sultan Süleyman Kanuni'nin "Rub'a"sı, Osmanlı Sultanı II. Bayezid'in "Rub'a"sı, Memlûk Sultanı Barsbay’a ait büyük bir Mushaf ve İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in torunlarından birine ait olduğu söylenen el yazması bir nüsha bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra, 8. veya 9. yüzyıla tarihlenen Kufi hattıyla yazılmış bir Mushaf ile 13. yüzyılın başlarında Fas Sultanı Ebu’l-Hasan el-Merini’nin vakfettiği 30 cüzden oluşan Magribi "Rub’a"sı koleksiyonda yer almaktadır. Bu sonuncusu; Mekke’deki Mescid-i Haram, Medine’deki Mescid-i Nebevi ve Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya vakfedilen üç nüshadan geriye kalan tek nüshadır.

Müzenin bir diğer önemli parçası ise 14. yüzyıla ait, yaklaşık 1 metre uzunluğunda ve 90 santimetre genişliğinde büyük bir Mushaf’tır.

Bu nadide ve kutsal eserler, ziyaretçilere İslam tarihinin zenginliğini ve Mescid-i Aksa’nın kültürel mirasını gözler önüne sermektedir.