Yemen Hükümetine Saldırı Savaşı Yeni Bir Aşamaya Taşadı: El-Bahiti, İşgalciler Ağır Bedel Ödeyecek

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Muhammed El-Bahiti, Ensarullah Hareketi siyasi ofis üyesi olarak El-Mayadin kanalına verdiği demeçte, Sana’da Yemen hükümetinin toplantısına gerçekleştirilen saldırının kırmızı çizgileri aşmak anlamına geldiğini ve savaşın yeni bir aşamaya girdiğini açıkladı. El-Bahiti, bu durumun kesin intikama yol açacağını vurgulayarak, "Eylemimiz sözlerimizden önce olacak" dedi.

El-Bahiti, Filistin meselesini Ensarullah Hareketirin "bir numaralı önceliği" olarak nitelendirdi ve Yemen Cumhurbaşkanı Mehdi El-Mişat'ın son konuşmalarının bu hareketin Filistin ve Gazze'yi desteklemedeki kararlı tutarını yeniden teyit ettiğini ifade etti. İsrail'in son saldırılarına rağmen işgalcilerin Yemen halkının iradesini kıramayacağını belirten El-Bahiti, Ensarullah Hareketinin Gazze'yi desteklemeye her türlü bedelle devam edeceğini söyledi.

Ayrıca El-Bahiti, Yemen’in savaş halinde olduğunu ve bugüne kadar düşmanlara birçok darbe vurduğunu belirtti. Yaptıkları darbenin önceden tahmin edilebilir olduğunu ancak Husilerin İngiltere ve Amerika'yı dizginlemede başarılı olduğunu, aynı yolu İsrail düşmanına karşı da sürdüreceklerini dile getirdi.

Bu saldırıda, Yemen Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Ahmed Ghalib Al-Rahwi ve bazı bakımlar şehit olurken, diğerleri de ağır yaralandı. Saldırı, işgalci İsrail rejimi tarafından düzenlendi.

Yemen’deki gerilim ve savaşın yeni boyutlara taşındığı bu gelişmeler, Husilerin Filistin ve direniş cephesiyle olan sıkı bağlarını ve işgalcilere karşı kararlılığını göstermektedir. Bu olayla birlikte bölgede tansiyonun daha da artması beklenmektedir.