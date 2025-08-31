Sudan’da paralel hükümetin başkanı Dagalo görevine başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Komutanı Muhammed Hamdan Dagalo, uluslararası muhalefete rağmen Sudan’daki paralel hükümete bağlı Başkanlık Konseyinin başkanı olarak bugün yemin etti.

Güney Darfur vilayetinin başkenti Nyala’da sıkı güvenlik önlemleri altında düzenlenen resmi törende, Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey lideri Abdülaziz Adem el-Hulu da Başkanlık Konseyi başkan yardımcısı olarak yemin etti.

15 üyeli konsey de yemin etti

Törende, bölge valilerinin de aralarında bulunduğu 15 üyeli Başkanlık Konseyinin diğer üyeleri de yemin etti.

Yemin töreni, 2019 tarihli geçici anayasal belgenin yanı sıra önceki tüm yasa, karar ve kararnameleri iptal eden 2025 Sudan Cumhuriyeti Geçiş Anayasası uyarınca gerçekleştirildi.

"Tesis ittifakı", geçen şubat ayında Kenya’nın başkenti Nairobi’de HDK, silahlı hareketler, siyasi partiler ve sivil güçlerin katılımıyla kurulmuştu.

İttifak, iki ay önce Eski Egemenlik Konseyi Üyesi Muhammed el-Hasan et-Teayişi başkanlığında “Barış Hükümeti” adıyla yeni bir geçiş hükümeti kurduğunu duyurmuştu.

BM Güvenlik Konseyi kararı reddetmişti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bu ağustos ayında düzenlediği oturumda Sudan’da paralel bir hükümet kurulması ilanını reddetmişti.

Konsey, bu tür adımların ülkenin birliğine yönelik doğrudan tehdit oluşturduğu ve çatışmayı tırmandırma riski taşıdığı uyarısında bulunmuştu.