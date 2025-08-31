  1. Ana Sayfa
İran Ordu komutanı: Her seviyedeki tehditlere karşı hazırız

31 Ağustos 2025 - 16:55
İran Ordu komutanı: Her seviyedeki tehditlere karşı hazırız

İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, her seviyedeki tehditlere karşı hazır olduklarını vurguladı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Emir Hatemi, düşmanların İran’a yönelik kötü niyetli planlarına rağmen, büyük İran milleti ve silahlı kuvvetlerin askerlerinin, Devrim Lideri'nin yönlendirmeleriyle birlik, güç ve direniş içinde düşman komplolarını boşa çıkardığını söyledi.

Tümgeneral Hatemi, hava savunma birliklerinin ülkenin gökyüzünü korumada ön saflarda yer aldığını ve 12 günlük dayatmalı savaşta her seviyedeki tehditlere karşı hazır olduğunu gösterdiklerini vurguladı.

