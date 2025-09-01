Venezuela: Uyuşturucu ve silahlı gruplara karşı bin parça teçhizat ele geçirildi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino López, insanlığın "faşizm ve yeni Nazizm" karşısında durması gerektiğini söyledi.

López, "Dengeli bir dünya için çabalamalıyız," dedi.

Yetkili, ordu operasyonlarının ülkenin egemenliğini korumak amacıyla devam ettiğini vurguladı.

Patlayıcı tesisleri ve insansız hava araçları imha edildi

Savunma Bakanı, güvenlik güçlerinin ülke topraklarında deniz devriyeleri yürüttüğünü, bunların uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suçla mücadeleye odaklandığını belirtti.

López, "Amaç Kolombiya kökenli suç örgütlerini ortadan kaldırmak ve ülke içinde şiddetin her türünü etkisiz hale getirmek," diye konuştu.

Bakan, patlayıcı ve insansız hava aracı üreten tesislerin imha edildiğini, el bombası, silah ve uyuşturucu kaçakçılığında kullanılan araçların yapımında kullanılan yaklaşık bin parça elektronik ve teknolojik cihazın ele geçirildiğini açıkladı.

Andlar’da hızlı müdahale birlikleri konuşlandırıldı

López, Andlar bölgesindeki stratejik Táchira, Mérida ve Trujillo eyaletlerine 60 hızlı müdahale birliği konuşlandırıldığını bildirdi.

Bu birliklerin ordu, halk güçleri ve polis unsurlarından oluştuğunu belirtti. Açıklamaya göre, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı, akaryakıt ticareti ve diğer suçlarda kullanılan sekiz kamp imha edildi, Kolombiya’dan uyuşturucu sevkiyatında kullanılan 15’ten fazla pist kapatıldı.

Guyana ve Trinidad-Tobago’ya suçlama

Savunma Bakanı, Guyana hükümetinin Cuyuní Nehri kıyısında Venezuela tarafından saldırıya uğradıklarını açıkladığını, ancak bu iddiaları "Guyana ve Trinidad mafyalarının yaydığı yalanlar" olarak nitelediğini söyledi. López, bu söylemlerin yeni bir savaş cephesi açmayı amaçladığını dile getirdi.

Bakan, Trinidad-Tobago hükümetinin de "Los Soles karteli"ne saldırı için topraklarının kullanıldığını iddia ettiğini, ancak bu açıklamaların ABD tarafından dikte edildiğini öne sürdü.

Padrino López, "Tarih, yüzü kızarmadan hareket eden bu bağımlı hükümetlerden gereken payı alacak," diye konuştu.