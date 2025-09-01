ABD, Filistin pasaportu sahiplerine vize uygulamasını askıya aldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Amerika Birleşik Devletleri (ABD), pazar günü yaptığı açıklamada, Filistin pasaportu taşıyan neredeyse tüm kişilere vize onayını durdurduğunu duyurdu.

The New York Times’ın haberine göre, söz konusu kısıtlamalar, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin daha önce Gazze Şeridi’nden gelen ziyaretçiler için duyurduğu önlemlerin ötesine geçiyor.

Karar, Filistinlilerin tıbbi tedavi, üniversite eğitimi veya iş amaçlı olarak ABD’ye seyahat etmesini engelleyecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı, iki hafta önce yaptığı açıklamada, “kapsamlı ve titiz bir inceleme” yapılana kadar Gazze’den gelen kişilere yönelik tüm ziyaretçi vizelerinin durdurulacağını bildirmişti. Bu adım, Filistin yanlısı gruplar tarafından kınanmıştı.

Filistinli yetkililerin vizeleri iptal edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada, Rubio’nun, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Filistin Yönetiminden aralarında Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’ın da bulunduğu bazı üyelerin giriş vizelerini reddetme ve iptal etme kararı aldığını duyurdu.

Karar, eylül ayında New York’ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun yıllık toplantıları öncesinde alındı.

AB’den “kararı gözden geçirin” çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Birlik dışişleri bakanlarının ABD’ye, Filistinli yetkililerin New York’taki BM Genel Kurulu toplantılarına katılmasına izin vermeme kararını yeniden gözden geçirmesi çağrısında bulunduğunu söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Trump yönetimi net bir tavır sergilemiştir: FKÖ ve Filistin Yönetimini, taahhütlerine uymamaları ve barış umudunu baltalamaları nedeniyle sorumlu tutmak ulusal çıkarlarımız gereğidir,” denildi.

Trump’ın bu adımı, Avrupalı ülkelerin Eylül 2025’teki BM oturumunda Filistin devletini tanıyacaklarına yönelik açıklamalarına bir yanıt olarak gördüğü belirtiliyor.