Rusya ve Çin 20’den fazla işbirliği anlaşması imzaladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Çin Merkezi Televizyonuna (CCTV) göre Rusya ile Çin, Pekin’de yapılan resmi görüşmelerin ardından enerji, uzay, havacılık ve yapay zekâ gibi alanlarda 20’den fazla işbirliği belgesi imzaladı.

Çin devlet televizyonu, imzalanan belgelerin tarım, denetim ve karantina, sağlık, bilimsel araştırma, eğitim ve medya alanlarını da kapsadığını bildirdi.

Şi: İlişkileri geliştirmeye hazırız

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya ile yüksek düzeyli temasları artırmaya ve iki tarafın temel çıkarlarını ilgilendiren konularda koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını söyledi. Şi, bu adımların iki ülke ilişkilerini daha ileri taşıyacağını ifade etti.

Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı için anlaşma

Moskova ve Pekin, yıllık 50 milyar metreküp doğalgazın Moğolistan üzerinden Çin’e taşınmasını öngören Sibirya'nın Gücü 2 boru hattı için anlaşma imzaladı. Gazprom Başkanı Aleksey Miller, anlaşmanın 30 yıl süreyle geçerli olacak bağlayıcı bir mutabakat zaptı niteliğinde olduğunu açıkladı.

Taraflar, mevcut hatlardan Çin’e yapılan yıllık doğalgaz ihracatının 48 milyar metreküpten 56 milyar metreküpe çıkarılması konusunda da mutabakata vardı. Bu miktar, Rusya’nın Ukrayna savaşından önce Avrupa’ya sattığı gazın yaklaşık yarısına denk geliyor.

Sibirya'nın Gücü 2 projesi, Moskova ile Pekin arasındaki stratejik ortaklığın önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor. İki ülke, bu ortaklığı çok kutuplu bir uluslararası düzen inşa etme hedefiyle ilişkilendiriyor.