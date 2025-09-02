İsrailli doktorlar Ayalon yolunu kapattı: “Esirler geri dönsün, savaş bitsin”

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Tel Aviv’de onlarca doktor, salı sabahı Ayalon otoyolunun kuzey hattında Hahlaha kavşağına giden yolu kapattı.

Doktorlar, İsrail hükümetinden tüm esirlerin iadesini ve savaşın bitirilmesini sağlayacak kapsamlı bir anlaşma imzalamasını istedi.

Esir aileleri Trump’a seslenecek

Doktorların eyleminin ardından esir aileleri, bugün yerel saatle 17.00’de Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliği önünde açıklama yapacak.

Aileler, ABD Başkanı Donald Trump’tan Washington’un himayesinde tüm esirlerin serbest bırakılmasını ve savaşın sona ermesini sağlayacak anlaşmaya imza atmasını talep edecek.

Ayalon yolu kilit önemde

İsrail’in en işlek arterlerinden biri olan Ayalon yolu, Tel Aviv’in kuzeyini güneyine bağlıyor ve her gün yüz binlerce araç tarafından kullanılıyor. Yolun kapatılması, siyasi baskı mesajı olarak değerlendiriliyor.

Müzakerelerde Hamas, son teklifi kabul etmişti. Ancak İsrail, tüm esirlerin tek seferde serbest bırakılmasını ve Gazze’de savaşın tamamen sona ermesi için garanti verilmemesini şart koşarak anlaşmayı reddetti.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Gideon'un Savaş Arabaları" harekatı çerçevesinde Gazze şehrini işgal etme kararlılığını sürdürüyor.