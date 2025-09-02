Rafi Madayan: İsrail, eylül sonunda İran ve Lübnan’a saldırabilir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan İçin Bağımsızlar Hareketi Genel Sekreteri Rafi Madayan, İsrail’in eylül ayı sonunda İran’a saldırabileceğini açıkladı.

Madayan, “Netanyahu, muhtemelen eylül ayının sonlarına doğru, İran’a ikinci bir saldırıya hazırlanıyor,” dedi.

İran nükleer anlaşması sona eriyor

Katıldığı YouTube programında Madayan, bu saldırının gerekçesinin, İran nükleer anlaşmasının ekim ayında sona erecek olması olduğunu belirtti.

Siyasetçi, “Bu tarihten sonra İran, nükleer faaliyetleri konusunda uluslararası kısıtlamalara tabi olmayan bir devlet hâline gelecek. ABD ve Avrupa, İran’la yeni bir anlaşma yapmak zorunda kalacak,” diye konuştu.

Madayan, İsrail’in yalnızca İran’ı değil, Lübnan’ı da hedef alabileceğini dile getirdi. “Netanyahu aynı zamanda Lübnan’a da saldıracak, çünkü biliyor ki Hizbullah, İsrail ve ABD’nin İran’a düzenleyeceği bir sonraki saldırıya mutlaka müdahil olacaktır,” ifadelerini kullandı.

Trump faktörü

Madayan, Netanyahu’nun önceliğinin bu saldırıya hazırlık yapmak ve ABD Başkanı Donald Trump’ı da operasyona katılmaya ikna etmek olduğunu vurguladı.

Madayan, “Şu anda Netanyahu’nun önceliği, bu saldırı için hazırlık yapmak ve Trump’ı da bu operasyona katılmaya ikna etmektir,” dedi.