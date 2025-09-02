Maariv: Hamas, Gazze'yi bubi tuzakları, tüneller ve pusularla donattı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail'in Maariv gazetesi, Gazze şehrine yönelik herhangi bir yeni işgal girişiminin büyük zorluklarla karşılaşacağını yazdı.

Gazeteye göre Hamas, bölgeyi patlayıcılar, tüneller, pusular ve keskin nişancılarla donatarak yoğun nüfuslu kentsel alanda savaşı İsrail güçleri için daha tehlikeli ve karmaşık hale getirdi.

Gazetenin askeri muhabiri Avi Aşkenazi, "Gideon'un Savaş Arabaları 2" operasyonuna onay veren İsrail hükümetinin, savaşın önceki aşamalarında propaganda sembollerini tükettiği için bu kez kamuoyuna sunabileceği bir "zafer fotoğrafı" bulmakta zorlanabileceğini belirtti.

Aşkenazi, "Demir Kılıçlar" adı verilen saldırılardan bu yana Gazze şehrini ikinci kez işgal etme planı kapsamında, daha önce çağrılan 70 bin askere ek olarak bu sabah 60 bin yedek askerin daha göreve çağrıldığını bildirdi.

Muhabir, önceki deneyimin maliyetine dikkat çekerek, "Önceki deneyim maliyetliydi ve ordu 100'den fazla ölü ve onlarca yaralıyla acı bir bedel ödedi," diye yazdı.

"Çatışma ortamı son derece karmaşık"

Askeri tahminlerin Gazze'deki çatışmaları "son derece karmaşık" olarak nitelendirdiğini belirten Aşkenazi, bölgenin "yoğun bir kentsel alan olduğunu, altında karmaşık tünel sistemleri ve üzerinde yüksek binalar bulunduğunu" ifade etti.

Aşkenazi, Hamas'ın "aylardır hazırlandığını, yollara patlayıcılar döşediğini, binaları ve tünelleri tuzakladığını, pusular hazırladığını ve keskin nişancılar ile tanksavar timleri konuşlandırdığını" kaydetti.

Haberde ayrıca, esirler konusunun ordu üzerinde ek kısıtlamalar yarattığına dikkat çekildi.

Aşkenazi, "Ordunun daha dikkatli hareket etmesi, ağır topçu ve yoğun hava saldırılarının kullanımını azaltarak daha çok hassas mühimmatlara güvenmesi istenecek," dedi ve bu durumun doğrudan çatışmalarda askerler için riskleri artırdığını vurguladı.

Muhabire göre ordu, "önce bölgeyi kuşatıp sivilleri şehirden uzaklaştırmak, ardından muharip timlerle şehre girmek" şeklinde iki aşamalı bir operasyon planlıyor. Ancak Aşkenazi, bu operasyonun kısa sürmeyeceğini ve "günler veya haftalar değil, aylar süreceğini" belirtti.

"Gazze'ye girmeden önce müzakerelerin tüketilmesi gerek"

Siyasi duruma da değinen Aşkenazi, "Tüm güvenlik kurumları, Gazze'ye girmeden önce müzakerelerin tüketilmesi gerektiğine inanıyor," ifadesini kullandı. Buna karşın Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından aranan Başbakan Benyamin Netanyahu ve bazı kabine üyelerinin işgale devam etme konusunda ısrarcı olduğu aktarıldı.

Yedek askerlerin de bu politikayı sorgulamaya başladığını belirten Aşkenazi, şunları ekledi:

"Giderek daha fazla yedek asker ve ordu mensubu şu soruyu sormaya başladı: Gazze şehrinden sonra ne olacak? Netanyahu'nun istediği hedef ne? Sonuçta Refah, Han Yunus, Cibaliya ve Beyt Hanun'u işgal etmekte ısrar etti, sonra tekrar Refah, Han Yunus ve Cibaliye'yi işgal etti. Zeytun mahallesi gibi yedi kez, Beyt Hanun ise altı kez işgal edildi. Cibaliya'nın kaç kez işgal edildiğini ise saymayı bıraktık!"

Aşkenazi, makalesini Netanyahu hükümetinin aradığı "zafer fotoğrafı" çıkmazına vurgu yaparak sonlandırdı. Bu zafere ilişkin medya sembollerinin tükendiğini belirten muhabir, "Aralık 2023'te Filistin Meydanı'nda Hanuka şamdanını yaktılar, ardından Filistin parlamento binasını havaya uçurdular. Şimdi zafere uygun fotoğrafı bulmak daha zor olacak," diye yazdı.