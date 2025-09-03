İran ve Çin Arasında Kapsamlı 25 Yıllık Anlaşma: Tek Taraflılığa Karşı Bir Yol

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Salı günü (2 Eylül), Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede şöyle konuştu: “Kapsamlı 25 yıllık anlaşmanın tüm maddelerini uygulamak için iş birliğine hazırız. Gerekli mekanizmaları takip ederek akılcı ve hedef odaklı bir yaklaşımı benimseyebiliriz.”

Pezeşkiyan, her türlü koşulda İran ile Çin arasındaki ortak çabayı sürdürmeye hazır olduklarını belirterek şöyle devam etti:“Amerika, tek taraflılık politikasını sürdürmek ve yaymak amacıyla farklı ülkelere saldırma hakkını kendinde görüyor ve artık bu konuda hiçbir sınır tanımıyor.”

Çin: İran’la İlişkileri Geliştirmeye Kararlıyız

Çin Cumhurbaşkanı Şi Cinping ise görüşmede, İran ile ilişkileri geleceğe dönük bir bakış açısıyla geliştirmeye hazır olduklarını vurgulayarak, geçmişteki anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılabileceğini söyledi. “Çin, İran’la çeşitli alanlarda iş birliğini artırmaya hazır ve istekli,” diyen Şi, İran’a yönelik saldırıları açık bir şekilde uluslararası hukukun ve ilkelerin ihlali olarak nitelendirdi ve şöyle ekledi: “Zorbalık, hiçbir zaman sorunları çözmenin yolu olamaz.”

Şi ayrıca şunları söyledi:“İran, bizim stratejik ortağımızdır. Tek taraflılığa karşı koymak için Şanghay İşbirliği Örgütü’nün güçlendirilmesi konusunda İran’la ciddi şekilde iş birliği yapmalıyız.” “Biz adalet ve hakkaniyete bağlıyız. İran’ın barışçıl nükleer enerji kullanımındaki meşru haklarını tanıyoruz. Son yıllarda ABD ve Batılı ülkelerin yaptırımlarına rağmen İran ile iş birliğimizi sürdürebildik ve şimdi bu ilişkileri kazan-kazan temelinde özellikle ulaşım alanında daha da genişletmeye hazırız.”

Stratejik İş Birliği ve Şanghay İşbirliği Örgütü’nde Rol

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Çinli mevkidaşının daveti üzerine, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Şanghay toplantılarına katılmak ve ayrıca 2. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin 80. yıldönümüne özel olarak düzenlenen askeri geçit törenine iştirak etmek üzere Pekin’e gitmişti. Ziyaretin ardından Tahran’a döndü.

Görüşmede İran ve Çin cumhurbaşkanları, ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarında iş birliğinin önemine ve 25 yıllık kapsamlı anlaşmanın uygulanmasına vurgu yaptılar. Bu anlaşma yalnızca uzun vadeli bir iş birliği belgesi olmakla kalmayıp, aynı zamanda İran için ABD ve Batı’nın baskıları döneminde yeni bir uluslararası etkileşim yolunu da ortaya koyuyor.

İran, Çin’in “Kuşak ve Yol” girişiminde önemli bir güzergâh üzerinde yer almakta ve bu sayede bölgesel bir transit merkezi haline gelebilir. Anlaşma, Çin’in İran’da petrol, doğalgaz, petrokimya, ulaşım, altyapı ve teknoloji gibi alanlarda büyük yatırımlar yapmasını öngörüyor. Bu yatırımlar sayesinde İran, hızlı trenler ve otoyollar gibi büyük ölçekli projelerde Çin’in finansman ve teknolojisinden faydalanabilecek.

Çin, defalarca ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımlara karşı çıktığını belirtmiş ve İran’ın nükleer alandaki meşru haklarını desteklemiştir. Bu iş birliği, İran’a Batı’nın baskılarına karşı ekonomik ve diplomatik alternatif yollar sunabilir. Çin, İran’ı stratejik bir ortak olarak görmekte ve ticaret ile bölgesel güvenlik dâhil tüm alanlarda ilişkileri geliştirmek istemektedir. Bu anlaşma, iki ülke arasında kalıcı bir stratejik ittifakın temelini atabilir.İran ve Çin, Şanghay İşbirliği Örgütü içinde yakın iş birliği yürütmektedir ve bu anlaşmanın uygulanması, İran’ın bu örgütteki rolünü güçlendirebilir. Kapsamlı 25 yıllık anlaşma, İran’ın bağımsız ülkelerle daha fazla ve daha kapsayıcı iş birliği yapmasına, sürdürülebilir kalkınma, ekonomik bağımsızlık ve küresel etkileşim yollarını daha güçlü bir şekilde takip etmesine yardımcı olabilir.

Pezeşkiyan ile Çin Devlet Başkanı arasındaki istişareler, Tahran ve Pekin yönetimlerinin ekonomik, siyasi ve güvenlik alanlarında iş birliğini hızlandırma ve genişletme konusundaki ciddi kararlılığını ortaya koyuyor. Bu süreç, bölgesel ve küresel gelişmeleri de etkileyebilir.