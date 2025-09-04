  1. Ana Sayfa
Irak, 750 günlük operasyonla IŞİD ağını çökertti

4 Eylül 2025 - 20:07
News ID: 1723569
YDH- Irak istihbarat birimleri, 750 günden uzun süren kapsamlı bir operasyonla, Irak içindeki IŞİD hücrelerini finanse eden ve militan hareketlerini organize eden uluslararası bağlantılı bir ağı çökertti. Sınır ötesi operasyon, Batı Afrika’dan Orta Doğu’ya kadar uzanan militan ve finans hareketlerini hedef aldı.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Bağdat’taki Tesnim muhabirine göre, Irak istihbarat servisleri, ülkede militan ve finans transferlerinden sorumlu bir IŞİD ağını çökerttiğini açıkladı.

750 günden uzun süren operasyon, IŞİD'in Irak içindeki hücrelerini finanse eden ve militan hareketlerini organize eden ağı hedef aldı.

Irak istihbarat ve terörle mücadele birimleri, sınır ötesi bir operasyonla, grubun faaliyetleri için çoklu ülkeler arasında militan kaçakçılığı yapan önemli bir finans ağının üyelerini gözaltına aldı.

Operasyon, Kerkük’te Irak Yüksek Yargı Konseyi denetiminde yürütüldü ve içerdeki IŞİD hücrelerine kaynak sağlayan yapıyı hedef aldı.

Yetkililer, operasyonun Batı Afrika’dan Orta Doğu’ya kadar IŞİD mensuplarının hareketlerini ve iletişim kanallarını kapsamlı bir şekilde izleyen uzun süreli gözetim çalışmalarının ardından gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu kanallar, grubun finansal yapısını ve planlanan saldırıları destekliyordu.

Bağdat kaynakları, sınır boyunca IŞİD bağlantılı militanların faaliyetlerinin artığını, hem Suriye hem de Irak tarafında hareketlilik gösterdiklerini daha önce bildirmişti.

Geçen hafta, Irak istihbarat şefi ile HTŞ lideri Colani arasında Şam’da bir görüşme yapıldığına dair raporlar ortaya çıkmıştı.

Irak’ta, Suriye’de bazı bölgelerde aşırıcı unsurların yönetime gelmesiyle birlikte IŞİD bağlantılı ağların yeniden canlanması konusunda kaygılar giderek artıyor.

