Harvard, Trump'ın fon dondurma kararına karşı davayı kazandı

Boston'daki federal yargıç Allison Burroughs, Trump yönetiminin Harvard Üniversitesi için ayrılan 2,2 milyar dolarlık fonu dondurma kararını yasa dışı ilan etti.

Burroughs’un kararı, Harvard’a önemli bir hukuki zafer sağladı. Cambridge, Massachusetts’te bulunan üniversite, Trump yönetiminin uzun süredir hedefindeydi. Beyaz Saray, Harvard’ı “antisemitik” ve “aşırı solcu” fikirleri teşvik etmekle suçladı ve federal fonları baskı aracı olarak kullandı. Ivy League içindeki üç üniversite yönetimle uzlaşmaya vardı. Columbia Üniversitesi, temmuz ayında 220 milyon dolar ödeyerek federal araştırma fonlarına yeniden erişim sağladı. Trump yönetimi, yaklaşık iki yıl önce İsrail’in Gazze’ye saldırıları sonrası Harvard kampüsünde düzenlenen Filistin'e destek gösterilerin ardından üniversiteye yönelik adımlarını sertleştirmişti.