Ürdün-İsrail sınırında tehlikeli temas

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Ürdünlü bir yetkili, Perşembe günü el-Reya Medya Grubu’na yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Ürdün sınırını geçtiğine dair haberlerin ayrıntılarını paylaştı.

Ürdünlü kaynak, olayın 27 Ağustos’ta yaşandığını belirterek, “Sekiz İsrail askeri kısa bir mesafe sınırı geçti ve Ürdün sınır muhafızları hepsini gözaltına almak zorunda kaldı” dedi.

Kaynak, güvenlik güçlerince yürütülen soruşturmalar sonucunda askerlerin sınırı yanlışlıkla geçtiğinin tespit edildiğini, bunun üzerine iki taraf arasındaki güvenlik anlaşması çerçevesinde serbest bırakılarak İsrail tarafına teslim edildiklerini ifade etti.

İsrail gazetesi Haaretz ise Ürdün ordusunun, İsrail askerlerinin sınırı geçtikten sonra saatlerce bekletildiğini bildirdi.

Haberde ayrıca, son haftalarda birkaç İsrail askerinin komutanlarının bilgisi veya izni olmadan Ürdün topraklarına girdiği ve sınır hattına yüzlerce metre kala Ürdün askerleri tarafından durdurulduğu kaydedildi.

Ürdün, işgal altındaki Filistin topraklarıyla 238 kilometrelik bir sınırı paylaşıyor.

İsrail medyasına göre, Gazze’ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail bu sınırdaki askeri varlığını artırıyor; bölgeyi izlemek için yapay zeka, insansız hava araçları ve gece-gündüz çalışan sensörler kullanıyor.