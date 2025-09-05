İsrail’in eski 8200 komutanı: Suriye’de tehlikeli günler kapıda

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in 8200 İstihbarat Birimi’nin eski komutanı Hanan Geffen, i24NEWS’e verdiği röportajda, Suriye’de yakın zamanda tehlikeli gelişmeler yaşanabileceği uyarısında bulunarak Suriye senaryosunun “trajik figürü” olarak ABD’nin Şam Büyükelçisi Thomas Barrack’ı işaret etti.

Geffen, Barrack için “Donald Trump’ın dostu ve insanları tanıyan bir iş adamı ancak Ortadoğu’yu bilmiyor” ifadesini kullandı.

Suriye'de yönetime getirilen Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütünün lideri Colani'nin kendini diplomatlara pazarlama konusunda deneyimli olduğunu vurgulayan Geffen, “Barrack ise Suriye arenasına hâkim istihbarat görevlilerini dinlemiyor” dedi.

Eski komutan, Süveyda’da yaşanan olayların tekrarlanabileceğini belirterek, önümüzdeki haftalarda Suriye’de Barrack'ın “Amerikan çıkarlarını temsil etmedeki başarısızlığını” gözler önüne serecek gelişmelerin yaşanacağını söyledi.

“Kesinlikle ya Kürt bölgelerinde ya da Alevi bölgelerinde olaylar çıkacak” diyen Geffen, bu durumda Amerikalıların rejimle ilgili gerçek bir sorunla karşı karşıya olduklarını anlayacağını savundu.

Geffen'e göre bu süreçte HTŞ'ye yönelik tüm yardım ve desteğin kesilmesi gündeme gelecek.

Geffen ayrıca, “Katarlılar şu an maaş ödüyorlar ancak bu durum değişecek. Bugün gördüğümüz yalnızca diplomatik faaliyetler, konferanslar ve gülümsemeler; sahada ise hiçbir şey olmuyor” ifadelerini kullandı.