Lübnan’da kritik bakanlar kurulu toplantısı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’da bugün tüm gözler, Cumhurbaşkanı Jozef Aun başkanlığında Ba’bda Sarayı’nda yapılacak kritik bakanlar kurulu toplantısına çevrildi.

Toplantının en önemli gündem maddesini, Hizbullah ve Emel Hareketi’nin “direnişin silahı” konusundaki hükümet kararlarına yönelik itirazları ve toplantıya katılıp katılmayacaklarına ilişkin belirsizlik oluşturuyor.

Hizbullah ve Emel’in katılımı belirsiz

El-Menar kanalının haberine göre, hükümetin direnişin silahı konusundaki kararlarına karşı çıkan Hizbullah ve Emel Hareketi’nin tutumu nedeniyle “uygun ulusal çıkış yolları bulmak” amacıyla temaslar devam ediyor.

Kaynaklar, “ulusal ikili” olarak anılan Hizbullah ve Emel’in toplantıya katılıp katılmayacağının henüz netleşmediğini belirtti.

Nihai kararın, saat 15.00’te başlayacak toplantıdan kısa süre önce verilmesi bekleniyor.

İkilinin “direnişin silahı” konusundaki tavrı net

Aynı kaynaklar, Hizbullah ve Emel Hareketi’nin ülkenin işleyişini aksatmamak adına geçmişte genellikle uzlaşmacı bir tavır sergilediğini, bu kez toplantıya katılmaları durumunda da aynı anlayışla hareket edeceklerini vurguladı.

Ancak kaynaklar, ikilinin direnişin silahı konusundaki sabit duruşunu koruduğunu aktardı. Hizbullah ve Emel, bu konunun ancak İsrail’in Lübnan topraklarındaki işgali ve günlük saldırıları sona erdikten sonra, bir ulusal savunma stratejisi çerçevesinde tartışılabileceğini ve üzerinde uzlaşılabileceğini savunuyor.