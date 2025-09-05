Somali'de ABD güçlerine saldırı: Eş-Şebab'tan Filistin mesajı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Eş-Şebab Hareketi, Somali'nin güneyindeki Kismayo kentinde yer alan ABD askeri üssüne yönelik saldırıyı üstlendi.

Hareketin basın bürosu tarafından Arapça ve İngilizce dillerinde yayımlanan açıklamada, "Allah’ın lütfu ve yardımıyla, titiz bir hazırlık ve hassas bir gözlem sonucunda, mücahitler bugün Kismayo Havalimanı’nda konuşlu haçlı ABD kuvvetlerine yönelik özel ve belirleyici bir operasyon düzenledi," denildi.

Açıklamada, hedef alınan bölgenin ABD güçleri için hayati bir lojistik merkez ve askeri komuta üssü olduğu belirtildi.

Hareket, saldırının sonucunda "askeri araçların imha edildiğini, kritik yapıların çöktüğünü ve düşman saflarında ölü ve yaralıların bulunduğunu" öne sürdü.

Eylemin, "abluka altındaki Filistin halkına destek amacıyla gerçekleştirildiği" belirtilen açıklamada, İsrail'in, ABD ve Batılı müttefiklerinin desteğiyle Gazze'de katliamlar ve zorla göç ettirme politikaları yürüttüğü ifade edildi.

ABD’nin "bu saldırıların baş destekçisi" olduğu belirtilerek, "Gazze’de masum çocuklara atılan her füze, yıkılan her ev, Amerikan finansmanı, Amerikan istihbaratı ve Amerikan siyasi korumasıyla gerçekleştiriliyor," ifadesine yer verildi.

Eş-Şebab açıklamasında İslam dünyasına da çağrıda bulunarak, "Filistinli kardeşlerinize yardım edin, cihada katılın, Müslümanların kanını yerde bırakmayın," mesajı verildi.

ABD ve destekçilerine yönelik olarak ise şu ifadeler kullanıldı:

"Filistin'de Müslümanların boğazlanmasına verdiğiniz destek cezasız kalmayacak. Topraklarımız işgal altında olduğu, Siyonist varlık suç işlemeyi sürdürdüğü ve çocuklarımız enkaz altında olduğu sürece operasyonlarımız sürecek. Allah bize kâfirlere karşı zafer verene ya da bizi şehit alıncaya kadar bu mücadele devam edecek."