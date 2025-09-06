İtalyan Hava Yolları, İsrail uçuşlarını iptal etti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- El-Mesire’nin aktardığına göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri, Filistin halkına verilen destek kapsamında İsrail rejimine yönelik hava ve deniz ablukasını sürdürüyor.

İtalyan hava yolu şirketi ITA, işgal altındaki Yafa’ya (Tel Aviv) yapılan tüm uçuşların askıya alınma kararını 31 Ekim’e kadar uzattığını duyurdu.

Şirket, kararın Avrupa Birliği Havacılık Güvenliği Ajansı’nın (EASA) “Yemen’in İsrail’in derinliklerinde süren ve artan askeri operasyonları nedeniyle” yaptığı tavsiyeler üzerine alındığını bildirdi.

Söz konusu adımın, devam eden istikrarsızlık ortamında uluslararası hava yolu şirketlerinin yolcu ve mürettebat güvenliğine dair artan kaygılarını yansıttığı kaydedildi.

Bu kararın, birçok hava yolu şirketini uçuş planlarını değiştirmeye veya işgal altındaki topraklara uçuşlarını tamamen askıya almaya ittiği belirtildi.

Haberde, bu eğilimin Polonya Hava Yolları (LOT), airBaltic, easyJet, Delta Air Lines ve diğer şirketlerde de görüldüğü ifade edildi.

İtalyan hava yolu ITA, güvenlik durumundaki gelişmeler doğrultusunda kararını periyodik olarak gözden geçireceğini belirtti. Ayrıca, bu karardan etkilenen yolculara yeniden rezervasyon veya bilet iadesi seçenekleriyle tam destek sağlamayı taahhüt etti.

Haberde, Yemen Silahlı Kuvvetleri’nin son aylarda işgal altındaki topraklarda İsrail hedeflerine yönelik füze ve İHA saldırılarını artırdığı kaydedildi. Bu saldırıların, Gazze’ye yönelik savaş ve Yemen’e yapılan doğrudan saldırılara misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrailli güvenlik kaynaklarının, Yemen’in menzili daha uzun ve daha karmaşık sistemleri de kapsayan genişleyen füze kapasitesini engellemekte artan zorluk yaşadıklarını kabul ettiği ifade edildi.