6 Eylül 2025 - 18:14
Tümgeneral Pakpur: İslam dünyasının caydırıcı gücü, kötülük cephesinin yenilgisini belirleyecektir

İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur, İslam ülkeleri arasındaki birlik, etkileşim ve iş birliğinin İslam dünyasında caydırıcı bir güç oluşturduğunu ve bunun da kötülük cephesinin yenilgisini sağlayacağını vurguladı.

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Tümgeneral Pakpur, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.a) doğum yıldönümü ve Vahdet Haftası münasebetiyle yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:  

“Birlik ve merhamet peygamberinin öğretilerinden ve İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin bilgece rehberliğinden ilham alarak, İslam dünyasının kader belirleyici alanlarda etkin rol oynamasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz. Yüksek sesle ilan ediyoruz ki: Birlik, milletlerin emperyalizm ve habis siyonizm boyunduruğundan kurtuluşunun anahtarıdır.”

