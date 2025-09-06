Tümgeneral Pakpur: İslam dünyasının caydırıcı gücü, kötülük cephesinin yenilgisini belirleyecektir

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Tümgeneral Pakpur, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.a) doğum yıldönümü ve Vahdet Haftası münasebetiyle yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

“Birlik ve merhamet peygamberinin öğretilerinden ve İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei’nin bilgece rehberliğinden ilham alarak, İslam dünyasının kader belirleyici alanlarda etkin rol oynamasının gerekliliğini bir kez daha vurguluyoruz. Yüksek sesle ilan ediyoruz ki: Birlik, milletlerin emperyalizm ve habis siyonizm boyunduruğundan kurtuluşunun anahtarıdır.”