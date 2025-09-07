Vahdet Haftası’nın başlamasıyla birlikte, İran’ın Kürdistan eyaletindeki Bane şehrinde Cuma İmamı olan Mamosta Cemal Kerimi, Şebestan Haber Ajansı’na

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Yargı Erki Başkanı Hüccetül-İslam Golamhüseyin Muhsini Ejei şöyle konuştu: “İslami İran hiçbir zaman savaş başlatmadı ve başlatmayacak da; ancak asla egemen sistemin önünde boyun eğmeyecektir. Her zaman düşmanların hareketleri ve komplolarına karşı uyanık olacağız.”

İRNA’ya dayandırılan Pars Today haberine göre, Tahran’a gelen Irak Hikmet Hareketi lideri Seyyid Ammar Hakim ile görüşen Ejei, Tahran ile Bağdat arasındaki sağlam ilişkilere dikkat çekerek şunları ekledi: “Son yıllarda bölgede yaşanan gelişmeler, düşmanların güçlü ve modern İslam’a karşı olduklarını ve Müslümanların gücüne tahammül edemediklerini göstermektedir.”

Müslüman Alimler Birliği: Direnişin silahı, Lübnan’ın silahıdır

Müslüman Alimler Birliği Vakfı Başkanı Şeyh Gazi Hanini, direnişin silahının yalnızca Hizbullah’ın ya da Şiilerin değil, tüm Lübnan’ın silahı olduğunu vurgulayarak, tüm baskılara rağmen bu silahtan vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Hanini: “Hiçbir Lübnanlı yetkiliye ister Cumhurbaşkanı, ister Başbakan, bakan ya da milletvekili olsun direnişi silahsızlandırma veya bu silahı ortadan kaldırma kararı alma izni vermeyeceğiz,” dedi.

Avrupa’da on binlerce kişi İsrail saldırılarını protesto etti

Paris, Stockholm ve Londra gibi büyük Avrupa şehirlerinde binlerce Filistin destekçisi, İsrail’in Gazze’ye yönelik sürekli saldırılarını durdurmak için sokaklara döküldü. Göstericiler bu saldırıları “soykırım” olarak nitelendirdi.

Fransa Parlamentosu’nda Macron’a yönelik azil süreci başlatıldı

Fransa'nın solcu partisi Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) lideri Jean-Luc Mélenchon, muhalefetin parlamentoya bir önerge sunduğunu ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görevden alınması talebiyle azil sürecinin başlatıldığını açıkladı. Mélenchon, Lille kentinde düzenlediği basın toplantısında “Macron gitmeli,” dedi.

Pakistan'da Mevlid-i Nebi (s.a.v) büyük kutlaması

Pakistan’ın çeşitli şehirlerinde, İslam birliği ve dayanışmasını sergilemek amacıyla Cumartesi günü Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.v) doğum yıldönümü büyük bir toplantıyla kutlandı.

Pakistan halkı, bu büyük buluşmada Müslümanların birlik ve beraberliğini gözler önüne serdi.

Rusya: Avrupa ülkeleri kendi yıkımlarına doğru ilerliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Avrupa Birliği ülkelerinin tehlikeli bir şekilde kendi kendilerini yok etme yoluna girdiklerini söyledi. Zakharova, Avrupalıları “ırksal eşitsizlik hastalığı ve Nazizm” ile suçlayarak, onların millet temelli ayrımcı yaklaşımlarına dikkat çekti.

Zakharova: “Ülkeleri, halkları ve etnik grupları ayırıyorlar. AB eski dış politika sorumlusu Josep Borrell’in ortaya koyduğu modeli takip ediyorlar,” dedi.

Trump’ın kırsal Amerikalılar arasındaki popülaritesi düştü

Newsweek dergisine göre, ActiVote tarafından yapılan son anket, Trump’ın net popülaritesinin Ağustos ayında %22 iken Eylül ayında %14’e düştüğünü gösteriyor.

Bu rakam, toplumun seçimlerde önemli rol oynayan kesiminde Trump’ın popülaritesinde %8’lik bir düşüş olduğunu ortaya koyuyor.

2024 başkanlık seçimlerinde Trump, kırsal kesimdeki seçmenlerin %63’ünün oyunu almıştı. Associated Press’in VoteCast anketine göre, Trump 2020 seçimlerinde kırsal bölgelerde %60 oy oranına ulaşmıştı.Kuzey Kore ve Rusya’dan güvenlik ve sınır iş birliği anlaşmasıKuzey Kore Kamu Güvenliği Bakanlığı ile Rusya İçişleri Bakanlığı, uluslararası organize suçlarla mücadele ve sınır iş birliğini güçlendirmeye yönelik güvenlik ve kolluk alanında bir iş birliği anlaşması imzaladı.