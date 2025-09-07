Eski Şin Bet başkanı ve Mossad ajanları çocuk kaçırdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail medyasının Alman gazetesi Bild’den aktardığına göre, İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet’in eski başkanı ve Yesh Atid (Gelecek Partisi) üyesi Yaakov Peri’nin, Danimarka’da bir Alman milyonerin çocuklarının kaçırılması davasıyla bağlantılı olduğu bildirildi.

Habere göre, Block House restoran zincirinin varisi Christina Block, çocukları Clara (13) ve Theodor (10) ile ilgili, Danimarka’da babaları Stephan Hensel’in yanında bulunan çocukları geri almak için “Cyber Cupula Operations” adlı İsrailli bir istihbarat şirketini tuttu.

Bild gazetesinin aktardığına göre, Peri’nin görevi, üç eski Mossad ajanının da aralarında bulunduğu sekiz kişilik bir ekip oluşturmaktı.

Bu amaçla Almanya Federal İstihbarat Servisi eski başkanı August Hanning’in Peri ile iletişime geçildiği kaydedildi. Hanning, Bild’e yaptığı açıklamada, Peri ile hiçbir zaman temasının olmadığını ve grubun bu görev için yedi milyon euro aldığı yönündeki haberlerden de haberdar olmadığını belirtti.

Peri’nin olaya karıştığı iddiaları, Block ve eski eşi Hensel arasındaki velayet davasıyla bağlantılı olarak üç eski Mossad ajanının adı geçtiği haberlerin üzerinden yaklaşık iki ay geçtikten sonra gündeme geldi.

Habere göre, eski Mossad ajanı Tal Sasson suçlandı ve İsrailli vatandaşlar David Ram Barkai ile Keren Tenenbaum’un tutuklanması talep edildi; Tenenbaum Almanya’dan kaçtı.

Haberlere göre, temmuz ayında Block ve Hensel’in çocukları, muhtemelen Cyber Cupula Operations tarafından, Danimarka’nın güneyinde düzenlenen bir havai fişek gösterisi sırasında pusuya düşürüldü. Operatörlerin Hensel’i yere düşürdüğü ve çocukları önce ormana, ardından bir araca götürdüğü iddia edildi.

Block’un suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi. Partneri, spor yayıncısı Gerhard Delling’in de yardım ve yataklık etmekle suçlandığı bildirildi.

Peri, 1988–1995 yılları arasında Şin Bet’i yönetmiş ve 2013–2018 yılları arasında Knesset’te görev yapmıştı.