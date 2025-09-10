Vahdet Haftası Tebriği

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa (s.a.a) ve keza İmam Cafer Sadık’ın (a.s) kutlu doğumları münasebetiyle Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı (ABNA) bu mübarek “Vahdet Haftası” bayramını dünya Müslümanlarının tamamına tebrik arz eder ve bu kutlu doğumların hürmetine Allah Teala’dan Müslümanların kalbine sevgi, birlik, beraberlik ve merhamet tohumları ekmesini arzulayarak biran önce Amerika ve Siyonist İsrail başta olmak üzere tüm dünya müstekbirlerini Beklenen Mehdi’nin (a.s) mübarek eliyle dünya haritasından silmesini arzular.