İran Savunma Bakanı: Dünya Yeni Bir Düzen Kurma Mücadelesinde; Maduro: Rubio Ölümün Efendisi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İran Savunma ve Destek Bakanı Tümgeneral Aziz Nasirzade, Pazartesi günü Tahran’da düzenlenen 7. Uluslararası "Barış ve Savunma" Kitap Fuarı açılış töreninde, dünyada yeni bir düzen kurulmasıyla ilgili çeşitli teorilere değinerek, son 30 yılda birçok savaşın temelinde tek kutuplu dünya teorisinin yattığını, bu sistemin dünyanın bir tarafını baskı altına aldığını ancak diğer tarafların buna direnç gösterdiğini belirtti. Pars Today’in aktardığına göre, Nasirzade, Sovyetler Birliği'nin 1990’daki çöküşünden sonra dünyada hakim olan iki kutuplu yapının yıkıldığını ve dünyanın yeni bir düzen kurma mücadelesinde olduğunu vurguladı.

İran Savunma Bakanı, tek kutuplu düzeni dünya için bir komplo olarak nitelendirerek, Afganistan, Irak, Ukrayna savaşları ile Suriye ve Batı Asya bölgesinde İsrail rejiminin saldırılarının bu düzeni oluşturma çabalarının bir parçası olduğunu, bu savaşların ABD dış politikasına yön vermekle kalmayıp aynı zamanda Batı’nın elindeki bir araç olduğunu ifade etti.

Kremlin: NATO Rusya ile Fiilen Savaş Halinde

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) Ukrayna’ya doğrudan ve dolaylı destek vererek Rusya ile fiilen savaş halinde olduğunu söyledi. Peskov, bunun “açık” bir gerçek olduğunu ve herhangi bir kanıta ihtiyaç olmadığını belirtti.

Doha Zirvesi Son Bildirisi

Arap-İslam ülkelerinin liderleri Pazartesi günü Doha’daki toplantılarının sonunda, İsrail rejiminin Katar topraklarına yaptığı son saldırıyı kınayarak bu saldırıyı “korkakça ve yasadışı bir baskın” olarak tanımladı ve bunun bölgesel barış ve istikrar için ciddi bir tehdit olduğunu vurguladılar. Bildiride, Gazze krizinde arabuluculuk rolü üstlenen tarafsız bir yere yapılan saldırının sadece uluslararası hukuk ihlali değil, aynı zamanda küresel barış çabalarının da önünde büyük bir engel olduğu belirtildi.

Albanese: Gazze’de Gerçek Kurban Sayısı Resmin 10 Katı

Birleşmiş Milletler’in İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsan Hakları Özel Raportörü Francesca Albanese, Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında Gazze’de hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının resmi rakamların çok üzerinde olduğunu söyledi. Resmi verilere göre 65 bin kişi hayatını kaybetmiş olup, bunların %75’inden fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor. Ancak bazı araştırmacıların ve bilim insanlarının gerçek rakam olarak 680 bin sayısını ortaya koyduğunu belirtti.

Maduro: Rubio Ölümün Efendisidir

France 24’ün haberine göre, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’yu “ölüm ve savaşın efendisi” olarak nitelendirdi. ABD’nin Karayip Denizi’ndeki askeri varlığının arttığını ve Venezuela’ya ait uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye yönelik ölümcül saldırıya atıfta bulunarak, Caracas’ın meşru müdafaa hakkını tamamen kullanacağını söyledi.

Netanyahu: Ekonomik İzolasyonla Karşı Karşıyayız

Reuters haber ajansı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun alışılmadık bir itirafta bulunarak İsrail’in ekonomik izolasyonla karşı karşıya olduğunu kabul ettiğini bildirdi. Netanyahu, uluslararası kampanyaların İsrail’i izolasyona sürüklediğini ifade etti.