Yemen'den Katar zirvesine tepki: Şimdiye kadar sadece Yemen'e karşı 'Arap gücü' kurabildiniz

Uluslararası Ehlibeyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Yemenli bir yetkili, Arap zirvelerinin ve Suudi Arabistan-Birleşik Arap Emirlikleri koalisyonunun Yemen’e yönelik savaş kararındaki garip paradoksu ortaya koydu.

Yemen’deki Ensarullah hareketinin siyasi büro üyesi ve Damar valisi Muhammed el-Buhaydi, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Garip bir ironi şu ki, Arap liderlerinin savaşa girme kararı aldığı ve ortak bir Arap gücü oluşturduğu tek Arap zirvesi, 2015’teki Şarm el-Şeyh zirvesiydi,”

El-Buhayti, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama bu savaş İsrail’e karşı değil. Bugün, tek başına tüm Arapları savunmak için İsrail'e savaş ilan eden Yemen’e karşı başlatıldı.”

Yetkili paylaşımını, Arapların dikkatini çekmek amacıyla şu soruyla tamamladı:

“Şimdi Araplar, Yemen’e yönelik ‘Kararlılık Fırtınası Harekatı’nın neden, kimin çıkarı için ve kimin emriyle başlatıldığını anladınız mı? Cevabınızı bekliyoruz.”