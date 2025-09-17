Axios: Katar’a saldırı Netanyahu'yu yalnızlaştırdı, Hamas'ı güçlendirdi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Amerikan haber sitesi Axios yazdığı raporda, Katar’a yönelik Siyonist rejimin geçen haftaki füze saldırısının yalnızca Hamas liderlerini hedef alma girişiminde başarısız kalmadığını, aynı zamanda İsrail ve ABD aleyhine uluslararası düzeyde büyük bir tepki dalgası oluşturduğunu bildirdi. Rapora göre bu saldırı, Trump yönetimi dahil olmak üzere birçok çevrede anti-Siyonist duyguları güçlendirdi ve Netanyahu’nun bölgenin en büyük istikrarsızlık kaynağına dönüştüğünü açıkça ortaya koydu.

Siyonist rejimin planı, Gazze’de Trump’ın sözde “barış planını” tartışan Hamas liderlerini ortadan kaldırmaktı. Ancak Mossad’ın bu kanlı saldırısı başarısızlıkla sonuçlandı ve tam tersine müzakereleri zayıflattı. Axios’un aktardığı üst düzey bir Siyonist yetkili, “Hamas anlaşmaya doğru ilerliyordu, birkaç gün içinde ilerleme sağlanabilirdi, ama saldırı tüm süreci baltaladı” ifadelerini kullandı.

Raporda, Netanyahu’nun Katar üzerinden Hamas’a baskı kurmayı amaçladığı, fakat saldırının ardından uluslararası kamuoyunda Katar’la dayanışma dalgası yükseldiği belirtildi. Çok sayıda Arap ve Batılı lider, İsrail’i kınayan ve Katar’a destek açıklamaları yaptı.

Axios ayrıca saldırının, İsrail ile BAE, Bahreyn ve Fas arasında imzalanan ihanet niteliğindeki Abraham Anlaşmaları’nın beşinci yıldönümü öncesine denk geldiğine dikkat çekerek, Trump’ın bu listeye yeni ülkeler ekleme hayallerinin artık daha da uzak göründüğünü vurguladı.

Habere göre, saldırı öncesindeki istişarelere katılan bir İsrailli yetkili, Netanyahu’nun “bölgenin kabadayısı” gibi davranmak istediğini ve kimsenin bir sonraki hamlesini öngörememesini istediğini itiraf etti. Ancak bu saldırı, Tel Aviv’i daha da yalnızlaştırdı.

Netanyahu, Kudüs’te ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, rejimin artan uluslararası yalnızlığını kabul ederek “İsrail ekonomisinin kendi kendine yetmesi gerektiğini” söyledi. Sonrasında bu ifadeyi “sadece silah üretiminde” kendi kendine yeterlilik olarak düzeltmeye çalışsa da, bu açıklamalar Tel Aviv borsasında sert düşüşü engelleyemedi.