İranlı Kız Basketbolcular Asya Kupası'nda Yarı Finale Yükseldi / Voleybol Dünya Şampiyonası: İtalya Elenme Eşiğinde

Voleybol Dünya Şampiyonası: İtalya Elenmenin Eşiğinde

Dünya Voleybol Şampiyonası’nın grup F ikinci turunun son maçında Avrupa'nın iki güçlü takımı İtalya ve Belçika karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Belçika, 3-2’lik skorla galip gelerek İtalya’yı turnuvadan elenme noktasına getirdi.

Bu mücadelede Belçika, Ferre Reggers'in etkili performansıyla ilk iki seti 25-23 ve 25-20 kazanmayı başardı. Ancak son şampiyon İtalya pes etmedi ve maça geri dönerek üçüncü ve dördüncü setleri sırasıyla 25-22 ve 25-21 kazandı. Karar setinde ise Belçika baştan sona üstün bir oyun sergileyerek 15-13 kazandı ve son 16 turuna yükselmenin sevincini yaşadı.