İranlı Kız Basketbolcular Asya Kupası'nda Yarı Finale Yükseldi / Voleybol Dünya Şampiyonası: İtalya Elenme Eşiğinde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İranlı kız basketbolcular, 2025 Asya Kupası (B Kategorisi) yarı final play-off turunda Malezya ile karşı karşıya geldi. Maç, İran'ın 62-33’lük galibiyetiyle sona erdi ve İran yarı finalde Hong Kong ile karşılaşacak. Bu maçta Elina Kazem Avini, 25 sayı, 3 ribaund, 6 top çalma, 3 asist ve 22 verimlilik puanıyla maçın en değerli oyuncusu seçildi.
Voleybol Dünya Şampiyonası: İtalya Elenmenin Eşiğinde
Dünya Voleybol Şampiyonası’nın grup F ikinci turunun son maçında Avrupa'nın iki güçlü takımı İtalya ve Belçika karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadelede Belçika, 3-2’lik skorla galip gelerek İtalya’yı turnuvadan elenme noktasına getirdi.
Bu mücadelede Belçika, Ferre Reggers'in etkili performansıyla ilk iki seti 25-23 ve 25-20 kazanmayı başardı. Ancak son şampiyon İtalya pes etmedi ve maça geri dönerek üçüncü ve dördüncü setleri sırasıyla 25-22 ve 25-21 kazandı. Karar setinde ise Belçika baştan sona üstün bir oyun sergileyerek 15-13 kazandı ve son 16 turuna yükselmenin sevincini yaşadı.
