“Ölüm Nedeni: Bilinmiyor”, İran’ın 2026 Oscar Adayı Oldu / Ünlü Aktör Robert Redford Hayatını Kaybetti

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- Seçici Kurul, son aşamaya kalan 5 aday film arasından, “Ölüm Nedeni: Bilinmiyor”u uluslararası düzeyde rekabete en uygun yapım olarak nitelendirdi.

Bu film, günün ilk ışıkları doğmadan önce, Şehdad’dan Kirman’a doğru yola çıkan yedi yolcunun hikâyesini anlatıyor. Yolculuk sırasında, yolculardan birinin hayatını kaybettiği fark edilir. Ancak ambulans çağırmak mümkün olmaz, çünkü doktor onayı olmadan acil servis müdahale etmeyi reddeder. Güneş hâlâ doğmamıştır ve o saatte bir doktor bulmak imkânsızdır. Bunun üzerine yolcular, cesedi en yakın trafik polis noktasına götürüp durumu orada anlatmaya karar verirler...

Hollywood’un Efsane İsmi Robert Redford 89 Yaşında Hayatını Kaybetti

Amerikan sinemasının efsanevi ismi, oyuncu, yönetmen ve sivil aktivist Robert Redford, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Robert Redford, sinema kariyeri boyunca hem oyunculuğu hem de yönetmenliğiyle unutulmaz izler bıraktı. Butch Cassidy and the Sundance Kid ve All the President’s Men (Başkanın Bütün Adamları) gibi yapımlarda sergilediği performanslarla dünya çapında tanındı.

Redford, yönetmen olarak da büyük başarılar elde etti. “Ordinary People” (Sıradan İnsanlar) adlı ilk yönetmenlik deneyimiyle En İyi Yönetmen Oscar’ı kazanarak, sinema dünyasında yeni bir sayfa açtı.

Redford aynı zamanda sivil toplum alanında da aktif bir figürdü. Çevrecilik, bağımsız sinema destekleri ve toplumsal konulardaki duyarlılığı ile hatırlanacak.