İsrail’den Suriye’ye Güvenlik Anlaşması Teklifi: Uçuşa Yasak Bölge ve Askerden Arındırılmış Bölgeler

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı -ABNA- İsrail-Suriye ilişkilerinde kritik bir dönemeç yaşanıyor. ABD merkezli Axios sitesinin özel haberine göre, İsrail yönetimi Şam’a geçen haftalarda yeni bir güvenlik anlaşması sundu. Bu teklif, Suriye sınırında geniş askerden arındırılmış bölgelerin ve uçuşa yasak alanların kurulmasını içeriyor. İsrail’in önerdiği anlaşma, 1974’te imzalanan Ayrılma Anlaşması’nın yerini almayı amaçlıyor ve 1979 Mısır-İsrail Barış Anlaşması’ndan esinlenilen bölgelerle yeni sınır düzenlemeleri getiriyor.

Londra’da ABD özel temsilcisi Tom Barrack’ın arabuluculuğunda gerçekleşen görüşmede İsrail’in Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani bir araya geldi. Görüşmeler, iki ülke arasındaki gerginliği azaltmayı hedefleyen üçüncü temas olarak kayıtlara geçti. Ancak Suriye yönetiminin henüz İsrail’in teklifine yanıt vermediği ve karşı bir öneri üzerinde çalıştığı kaynaklarca bildirildi.

Teklife göre, Şam’ın güneybatısı üç bölgeye ayrılacak ve her bölgede farklı düzeylerde asker ve silah bulundurulacak. İsrail sınırına en yakın tampon bölge ise iki kilometre genişletilecek ve burada askeri varlık yasaklanacak, yalnızca Suriye polis ve iç güvenlik güçlerinin kalmasına izin verilecek. Ayrıca, bu bölge Suriye’nin uçakları için uçuşa yasak alan ilan edilecek.

İsrail’in temel amacı, Suriye üzerinden İran’a giden hava koridorunu kontrol altına almak ve böylece gelecekte İran’a yönelik operasyonlarını kolaylaştırmak. Kaynaklar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Eylül sonunda yapılacak BM Genel Kurulu sırasında Suriye Devlet Başkanı ile görüşmeyi planladığını, ancak görüşmenin gerçekleşme ihtimalinin düşük olduğunu da aktardı.

Bu anlaşmayla İsrail, Aralık 2024’te işgal ettiği tampon bölgeden kademeli çekilmeyi teklif ederken, stratejik Hermon Dağı’ndaki karakolunu elinde tutmaya devam edecek. Ancak olası bir anlaşmanın yakın zamanda gerçekleşmesi beklenmiyor.

İsrail’in hem askeri hem diplomatik alanda gerginliği azaltmaya çalıştığı bu süreç, bölgedeki güç dengeleri ve İran’ın Suriye üzerindeki varlığı açısından da büyük önem taşıyor.